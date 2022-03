Pekarová Adamová a Schillerová se přely ohledně pomoci lidem kvůli zdražování

Předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předsedkyně opozičního poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová se přely ohledně pomoci obyvatelům kvůli zdražování energií nebo pohonných hmot. Pekarová Adamová v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News opět odmítla plošnou podporu jako populistickou, Schillerová zase obvinila vládní koalici z arogance moci.

„Vlády se nemají starat o lidi, vlády se mají se postarat o to, aby tady bylo bezpečno, bezpečí je první předpoklad toho, aby se nám vůbec nějak dařilo,“ řekla Pekarová Adamová v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Snižování daně z přidané hodnoty na energie nebo pohonné hmoty, jak to navrhuje ANO, je podle ní krátkodobé řešení, které by posléze způsobilo skokový růst inflace. „Udělat plošná populistická opatření není dlouhodobě udržitelné ani to není řešení,“ prohlásila.

Schillerová zopakovala, že v zahraniční politice má kabinet podporu hnutí ANO, lidé ale podle ní chtějí vidět konkrétní opatření, která by pro ně kabinet udělal. „Antibabiš vám už moc dlouho nevydrží,“ řekla předsedkyně klubu ANO. Zdůraznila, že hnutí pomoc ukrajinským uprchlíkům nezpochybňuje, a připomněla, že všechny vládní předlohy, které se této pomoci týkaly, poslanci hnutí ve sněmovně podpořili.

Pekarová Adamová nepřímo zkritizovala zejména předsedu ANO Andreje Babiše, jenž často opakuje, že pomoc Ukrajincům je sice záslužná, vláda ale nesmí zapomínat na vlastní občany. Podle předsedkyně sněmovny je základním cílem porážka ruského prezidenta, „diktátora“ Vladimira Putina, což se podaří podle ní jen tehdy, pokud bude demokratický svět i česká společnost jednotná. „Každý, kdo se nesnaží pomoci, každý, kdo se snaží na tom profitovat, ať už štvaním částí společnosti proti sobě, nebo proti uprchlíkům, pomáhá diktátorovi Putinovi,“ prohlásila.

Schillerová zase poukazovala na rostoucí inflaci, která přesáhla 11 procent. „Lidé mají problémy teď,“ zdůraznila. Díky zvyšujícím se cenám má vláda více peněz z daně z přidané hodnoty a jejich část by měla lidem vrátit, míní.

Pekarová Adamová ale trvala na tom, že stát má pomáhat jen těm lidem, kteří zdražování nezvládnou, což podle ní také činí. „Děláme všechno pro to, aby dopady na občany nebyly tak masivní,“ uvedla.