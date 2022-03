Lze se vyhnout inflaci a vysokým nákladům při podnikání?

Máte firmu, nebo provozujete restauraci, či kavárnu? Trápí Vás aktuálně vysoké ceny vstupů, dopravy? Máme pro Vás řešení, jak tyto náklady snížit.

Ceny veškerých materiálů i energií strmě rostou, a tak je třeba dopředu vše pečlivě propočítat. Je to dáno mimo jiné také nejvyšší inflací za posledních 24 let. Ať už máte jakoukoliv firmu, tak při zvyšujících se nákladech je také nutné zvednout Vaše konečné ceny. To může snížit zájem zákazníků, nebo se mohou rozhodnout v konečném důsledku pro konkurenční firmu, která bude levnější.

Jak tedy snížit náklady? Víme, jak na to! Vyzkoušejte bezplatné mezinárodní tržiště merXu a uvidíte, že se Vám to, a nejen cenově, vyplatí.

Prodejní online platforma merXu

merXu.com je bezplatné evropské online tržiště pro firmy a živnostníky zprostředkující online nákup a prodej produktů a služeb z regionu střední a východní Evropy, konkrétně z 8 zemí – Česká republika, Německo, Slovensko, Polsko, Estonsko, Litva, Maďarsko a Rumunsko.

Cílem merXu je podporovat podnikatele pomocí poskytování komplexních služeb a nástrojů pro obchodování na lokálním i zahraničním trhu.

Platforma merXu je zabezpečeným obchodním prostředím, které spojuje prověřené kupující i prodejce a umožňuje jim provádět transakce napřímo či prostřednictvím poptávky.

Jak snížit cenu vybavení a surovin?

Velice jednoduše. Ať jste malý živnostník, nebo velká firma, stačí se do tohoto tržiště zdarma zaregistrovat a začít hledat levnější produkty, než běžně používáte. Můžete samozřejmě do této platformy nahrát i Vaše výrobky.

Své služby můžete nabízet v sekci Služby, a také se přidat do sekce Dodavatelé, ve které můžete najít zajímavé české i zahraniční partnery.

Produkty se dají vyhledávat jak v kategoriích, tak také podle jejich názvu. Pokud i přesto nenajdete výrobek nebo službu, kterou byste potřebovali, stačí zadat poptávku a obratem se Vám přihlásí vhodný dodavatel. Jako na správném tržišti, můžete o cenách a detailech dodávky samozřejmě vyjednávat. Pokud nakupujete ve velkém například stavební materiál, dodavatel Vám rád nabídne množstevní slevu.

Další velkou časovou a finanční výhodou je skutečnost, že vše zadáváte jen v českém jazyce a platforma vše pak přeloží do dalších 7 lokalizací sama. Materiál a vybavení tak nepoptáváte po jednotlivých firmách, ale rovnou u všech dodavatelů v 8 různých zemích, zaregistrovaných na merXu.

merXu řeší výpadky na lokálním trhu

Nedávná situace ukázala, že i v dnešní době je možné se setkat s nedostatkem materiálu v celé republice. Co není možné nakoupit lokálně, tak snadno pořídíte třeba v Estonsku a za mnohem lepší cenu, než jste nakupovali dosud. Cena dopravy z jiných zemí není také na překážku, protože merXu hradí náklady na dopravu u tuzemských i přeshraničních transkací. Kdo si umí náklady spočítat, ví že používat merXu se vyplatí. Malá změna v myšlení tak může posunout Vaše podnikání hodně vpřed a získat obrovskou konkurenční výhodu.

merXu pro každého podnikatele

Toto bezplatné tržiště nabízí nejen možnosti, jak snížit svoje náklady na materiál, ale také příležitosti k prodeji vlastních výrobků a služeb u nás i na zahraničních trzích, na kterých můžete najít i dlouhodobé dodavatele nebo odběratele.

Záleží tedy jen na Vás, jak dokážete výhody bezplatného členství v této platformě pro svoje podnikání co nejlépe využít.

Za zkoušku nic nedáte

Za platformou merXu stojí zakladatel webu Aukro.cz, Václav Liška. To je dost solidní důvod, proč věřit tomu, že se z merXu stane nový standard obchodování. Klíč je v tom, aby merXu v krátké době začalo používat hodně firem a na jednom místě se tak sešly miliony nakupujících a prodávajících. Proč nebýt mezi nimi?