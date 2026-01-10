Penny znovu udeřilo: s levným máslem a masem
10. 1. 2026 – 9:54 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Penny, který platí od 8. ledna do 14. ledna 2026, je přesně ten typ nabídky, kvůli které se lidé hádají u regálů a loví poslední kusy. Extrémní slevy na mléčné výrobky, maso, pečivo i zeleninu vypadají na papíře skoro neuvěřitelně. Podívali jsme se, co z něj skutečně stojí za pozornost a kde Penny nejvíc tlačí ceny dolů.
Penny tentokrát cílí na klasickou domácnost a jde po produktech, které má doma skoro každý. Hned na první pohled zaujme máslo za 24,90 Kč za 250 gramů. Sleva je výrazná a přesně tohle je položka, která pravidelně funguje jako magnet na zákazníky. Podobně silná je nabídka mléka Bonny za 14,90 Kč nebo odtučněného tvarohu za 9,90 Kč. U mléčných výrobků je vidět snaha stáhnout lidi do prodejny a zbytek nákupu už si „dojdou“ sami.
Lednice za pár korun
Velkou roli v letáku hraje sýr. Eidam 45 % se objevuje za 21,90 Kč, plátkový cheddar kolem 24,90 Kč a camembert se drží těsně pod dvaceti korunami. Jogurty se pohybují mezi 6,90 a 14,90 Kč, velké balení smetanového jogurtu vyjde na 54,90 Kč za kilogram. Penny tu evidentně sází na objem a rychlou obrátku zboží.
Maso je další kapitola, která stojí za pozornost. Kuřecí zadní čtvrtky jsou nabízené za 69,90 Kč za kilo, celé kuře vyjde na 79,90 Kč. Vepřová panenka se drží na 84,90 Kč, což je cena, která běžně nebývá standardem ani v akci. Pro rodiny nebo lidi, kteří vaří na více dní dopředu, jde o nabídky, které dávají smysl.
Ovoce, zelenina a pečivo jako lákadlo
U ovoce a zeleniny Penny tlačí ceny hodně dolů. Mrkev a celer se prodávají za 9,90 Kč za kilo, jablka Jonagold vyjdou na 19,90 Kč a pomeranče na 21,90 Kč za kilogram. Brokolice se dostala na 19,90 Kč a rajčata cherry na 37,90 Kč. To jsou ceny, které mají jasný cíl – přimět zákazníka, aby do prodejny přišel opakovaně.
Pečivo je tentokrát spíš doplňkové, ale i tady se dají najít zajímavé položky. Rustikální chléb stojí 26,90 Kč, toustový chléb 23,90 Kč a koblihy se pohybují kolem 9,90 Kč za kus. Nejde o extrémní slevy, ale v kombinaci s ostatními položkami zapadají do celkového obrazu „levného nákupu“.
Psychologie slev funguje
Celý leták působí jako dobře promyšlený mix. Několik extrémně levných položek, které udělají hluk, a kolem nich spousta běžných výrobků se solidní slevou. Penny tímhle stylem znovu potvrzuje, že ví, jak přilákat lidi do prodejny a udržet je tam déle. Pokud někdo plánuje větší nákup, období od 8. do 14. ledna 2026 je přesně ten čas, kdy se vyplatí mít jejich leták po ruce.