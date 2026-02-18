Pavel se ve čtvrtek sejde s Červeným, ministrem by ho mohl jmenovat v pondělí
18. 2. 2026 – 6:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek v 09:00 sejde s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé).
Stejně jako v případě ostatních kandidátů před vznikem vlády Andreje Babiše (ANO) si chce při jednání vyslechnout jeho názory. Pavel předpokládá, že Červeného jmenuje členem vlády v pondělí 23. února ráno, řekl na tiskové konferenci při své dnešní návštěvě Prahy.
Červený pozvání potvrdil. Na dotaz ČTK odpověděl, že na Pražský hrad ho doprovodí nový mluvčí Motoristů Lukáš Koutník. Předseda strany Petr Macinka bude v roli ministra zahraničí ve čtvrtek ve Spojených státech. Pražský hrad v avízu uvedl, že jednání se uskuteční ve čtvrtek 09:00.
Babiš v pondělí uvedl, že očekává neprodlené jmenování Červeného. Pavel dnes řekl, že se s poslancem Motoristů sejde hned po konci své návštěvy hlavního města, tedy ve čtvrtek. "Předpokládám jeho jmenování v pondělí ráno, je to v podstatě nejrychlejší možný termín, určitě neplánuji žádné zdržování," uvedl.
Motoristé Červeného navrhli poté, co Pavel odmítl jmenovat do čela úřadu jejich poslance Filipa Turka. Ten má podle dohody koalice ANO, SPD a Motoristů zůstat vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Turek v pondělí řekl, že Červený by měl na ministerstvu působit po jeho boku. Mají podle něj podobný náhled na boj s Green Dealem (Zelenou dohodou pro Evropu) a emisními povolenkami.
Pavel dnes řekl, že své odmítnutí jmenovat Turka nebral jako zásadní spor mezi Hradem a Motoristy. Pokud to někdo tak interpretuje, je to jeho věc, dodal. Pro Pavla je věc uzavřená. "Celou situaci jsem nevnímal jako spor s Motoristy, ani o to, kdo z toho vyjde jako vítěz. Já jsem to považoval za věc principu. Mám tím na mysli nejmenování Filipa Turka ministrem čehokoliv," uvedl.
Pavel odmítl Turka jmenovat mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. "Důvody jsem uvedl ve svém dopisu premiérovi, myslím, že byly dostatečně zargumentovány," řekl dnes Pavel. V dopise hlava státu mimo jiné napsala, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Prezidentská kancelář nedávno uvedla, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.