Experti varují: Tohle děláme doma špatně už desítky let. Následky nejsou vidět hned
18. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | BS
Podle expertů je kvalitní vzduch klíčový faktor zdraví, spousta lidí to ale buď podceňuje, nebo neví, jak ho správně zajistit.
I v Česku už si můžeme všimnout osvěty a moderního přístupu k životu – naučili jsme se řešit zdravý životní styl, komfort bydlení, úspory energií i pokrokové energetické systémy. Většině z nás už není jedno, co jíme a nekoupíme automaticky odpad jen proto, že je nejlevnější.
Jednu věc ale Češi dělají chronicky špatně. Totiž větrání domácnosti.
Že se jedná o triviální problém, banalitu, maličkost, která si nezaslouží zmínku? Kéž by! Spousta lidí totiž v zimě nevětrá vůbec, protože se bojí ztráty tepla, nebo větrá málo či spoléhá na pootevřené okno či ventilačku. Ta ale nestačí.
Doba větrání přitom závisí na venkovní teplotě. Čím je chladněji, tím kratší čas je potřeba. V zimě si vystačíte při každém větrání se 4-6 minutami, na jaře a na podzim je optimálních 10 až 20 minut a v létě by měla okna zůstávat otevřená alespoň půlhodinu. V zimě by se vůbec nemělo používat vyklopené okno nebo mikroventilace. Jejich pomocí nelze vyvětrat rychle a dochází ke zbytečné ztrátě tepla, nabádá Státní zdravotní ústav
Větrání mikroventilací či větračkou je vůbec rozšířený mýtus: Průtok vzduchu zkrátka není dost velký na to, aby se vzduch v místnosti nějak smysluplně vyměnil a dál se pak hromadí oxid uhličitý i nežádoucí vlhkost.
Problém přitom opravdu není radno podceňovat, podle řady studií způsobuje nekvalitní vzduch v domácnosti i spoustu zdravotních těžkostí: Chronickou únavu, bolesti hlavy, poruchy soustředění, zhoršení alergií či astmatu a samozřejmě i zdravotní komplikace pramenící z vyššího rizika výskytu nebezpečných plísní.
Podle odborníků také pobyt v nevětrané místnosti snižuje kognitivní výkon a zvyšuje stresovou zátěž.
Správné větrání přitom není vůbec žádná věda. Odborníci se shodují na několika pravidlech:
Krátce a intenzivně (průvan 3–10 minut),
Několikrát denně (ráno, večer a ideálně i po každém vaření či sprchování),
Ne mikroventilace, ale dokořán otevřená okna,
V ložnici i v zimě
Špatného vzduchu si v domu nevšimnete hned, ale jedná se o problém, jehož dopady se pomalu, avšak jistě sčítají den po dni, rok po roce. A pokud dýcháte špatné ovzduší, žádná úspora energie to nevynahradí.
Jedná se ale o zvyk, který máme šanci změnit. Nezapomeňte pořádně větrat, je to opravdu důležité.