Slaná herečka končí. Může za to hádka s matkou
18. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Projekt známé herečky se těšil velké oblibě. I přesto se ale rozhodla kvůli konfliktům nepokračovat.
Oblíbená herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová si jen tak mezi řečí střihla kousek, za který by celá řada tvůrců obsahu a ambiciózních influencerů podepisovala lejstra krví: Spustila úspěšný podcast, který uváděla se svou matkou Irenou Obermannovou.
Pořad se jmenoval jadrně: Co pos*aly naše matky a my taky pose*em. A na mírně sprostonárodní název lidé slyšeli – podcast si od svého spuštění před rokem a půl stihl vybudovat stabilní publikum, a to i na placených platformách.
Pokud ho odebíráte, můžete ale rovnou začít přemýšlet, kde jinde utratíte peníze, protože Berenika oznámila, že v natáčení podcastu nebude dál pokračovat.
„Končíme. Dost. Skládáme zbraně. Už jsme se zhádaly do krve a nemůžeme dál,“ vyhlásila na Instagramu.
Hádky s matkou ale nejspíš nebyly jediným důvodem, později totiž pro eXtra.cz podala o něco realističtější vysvětlení: „My jsme si řekly, že v nejlepším skončíme. Nás ta témata už trošku vyčerpávala, ono to není úplně nekonečné. Do toho mám malé děti, mám spoustu svých hudebních projektů, na kterých chci postupně makat, takže to bylo i kvůli tomuhle,“ prozradila.
Není se čemu divit: Berenika má dvě malé děti – šestiletou Lolu a dvouletou Aloisii. Zda se ke tvorbě obsahu vrátí, až bude mít víc času, ale nejspíš zatím neví ani ona sama.