Pavel označil propuštění Čecha vězněného ve Venezuele za skvělou zprávu
16. 1. 2026 – 11:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel označil propuštění Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele za skvělou zprávu.
Uvedl to dnes na síti X. Poděkoval také expertům v Česku i zahraničním partnerům včetně Evropské unie a Spojených států, kteří se případem dlouhé měsíce zabývali. Propuštění Darmovzala dnes oznámil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Je podle něj v uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu. Česko pro něj již do Venezuely vyslalo letadlo.
"Propuštění Jana Darmovzala, který byl téměř rok a půl bezdůvodně držen v těžkých podmínkách venezuelského vězení, je skvělou zprávou, na kterou jsme dlouho čekali," napsal Pavel. Darmovzalovi popřál šťastný návrat domů a brzké shledání s rodinou.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Propuštění Darmovzala i ostatních lidí zadržovaných venezuelským režimem uvítal bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (za ODS). "Věřím, že se Jan Darmovzal brzy vrátí domů do Česka," uvedl.
Venezuelská vláda začala propouštět větší počet politických vězňů minulý týden poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly prezidenta Madura a posléze pohrozily nové vládě dalším vojenským zásahem.