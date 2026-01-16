Sněmovna hlasy koalice vyzvala prezidenta, aby jmenoval ministry bezodkladně
16. 1. 2026 – 13:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovna dnes vyzvala hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů.
Výzva se týká čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí, přímo ho ale nejmenuje. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný. Podle Hradu Sněmovna nemůže hlavě státu ukládat povinnosti ani stanovovat, jak má postupovat.
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá prezidenta republiky, aby respektoval Ústavu ČR a bez zbytečného odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu předsedou vlády navrženi. Posuzovat vhodnost jednotlivých kandidátů na členy vlády je úlohou Poslanecké sněmovny, která pak jedině vyjádří, nebo nevyjádří vládě svou důvěru," stojí v usnesení, které podpořilo 101 ze 183 poslanců.
Sněmovna zároveň neschválila opoziční návrhy včetně doporučení Jiřího Pospíšila (TOP 09), aby naopak vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby ve věci jmenování ministrů podal na prezidenta kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Zatímco prezident by tuto žalobu uvítal kvůli vyjasnění sporu o právo jmenovat členy vlády, koalice na to přistoupit nechtěla.
Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že poslanec Motoristů opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl prezident v dopise Babišovi.
Místopředseda STAN Karel Dvořák neprosadil usnesení, podle něhož výkon veřejné moci předpokládá loajalitu k ústavnímu pořádku a jeho hodnotám, že odpovědnost za složení vlády má premiér a že aktuální postup prezidenta nelze zaměňovat za hodnocení odbornosti a politické kvality kandidátů. Sněmovna tak ani nevyzvala Babiše, aby po dohodě v koalici navrhl místo Turka osobu důvěryhodnou a kompetentní a už dále nezatěžoval veřejnost nedůstojným kabaretem.
Michal Zuna (TOP 09) neuspěl s žádostí vicepremiérovi, ministru zahraničí a předsedovi Motoristů Petru Macinkovi, aby zahraniční cesty poslanců jím pozvaných nebo vyslaných nesloužily ´k šíření ruských propagandistických narativů, ani k poškozování dobrého jména a bezpečnostních zájmů České republiky.´ Narážel tak na Turkův výrok, podle něhož za ruský vpád na Ukrajinu může rozšiřování NATO.
Podobně Helena Langšádlová (TOP 09) nezískala dostatečnou podporu pro výzvu Sněmovny členům vlády, aby se seznámili s věcnými informacemi o průběhu války na Ukrajině i s hybridními útoky, které probíhají proti členským státům Evropské unie a NATO a posílili výdaje na obranu a odolnost země. Podobně Sněmovna nevyzvala ani ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD), aby jednal v zájmu ČR, podle svého vědomí a svědomí, nezávisle na pokynech či vlivech jiných osob, tedy představitelů SPD.
Lidovec Marian Jurečka stejně jako ve čtvrtek nezískal dostatek hlasů pro výzvu, aby vláda přehodnotila jmenování Turka zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Obdobně Langšádlová nedokázala přimět Sněmovnu k výzvě Macinkovi jako prozatímnímu ministru životního prostředí, ´aby při svých aktivitách respektoval výsledky vědeckého poznání v oblasti změny klimatu.´ "Někteří členové vlády svými postoji ohrožují naši budoucnost," řekla.