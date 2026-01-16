Lidé i politici dnes uctí památku Jana Palacha, který se upálil před 57 lety
16. 1. 2026 – 10:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé si dnes na několika místech v Česku připomenou památku Jana Palacha, který se před 57 lety polil hořlavinou a zapálil na pražském Václavském náměstí ve snaze vyburcovat společnost z letargie po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Politici Palachův čin připomenou na Václavském náměstí a na Olšanských hřbitovech, odpoledne se uskuteční tradiční shromáždění u Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Vzpomínkové akce na dvacetilého studenta Palacha, který zemřel na následky těžkých popálenin tři dny po svém činu, budou také v Mělníku nebo v Hradci Králové.
V horní části Václavského náměstí uctí dopoledne Palachovu památku předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) spolu s dalšími senátory či starostkou Prahy 1 Terezií Radoměřskou (TOP 09) a dalšími členy vedení první městské části. Před rokem květiny k Palachovu pomníku na Václavském náměstí položili také tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) a tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Na Olšanských hřbitovech vzdá dnes dopoledne Palachovi úctu u jeho hrobu ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Palachovu památku si tradičně připomenou studenti a představitelé Univerzity Karlovy. Vpodvečer se sejdou při pietním aktu před pamětní deskou na budově filozofické fakulty v centru Prahy. Akce se zúčastní také Plaga, pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) či rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák.
Palach chtěl svým činem národ vyburcovat k odporu proti nastupující normalizaci. Na následky popálenin zemřel 19. ledna 1969. Další student Jan Zajíc se po vzoru Palacha upálil na protest proti normalizaci 25. února 1969 v průchodu domu v horní části Václavského náměstí.
O Palachovi i Zajícovi představitelé komunistického Československa i média 20 let mlčeli, někteří lidé ale jejich činy dál připomínali. Pietní akt ke 20. výročí Palachovy smrti v lednu 1989 se nečekaně změnil v nejsilnější protestní akci proti režimu. Tisíce lidí se tehdy nebály opakovaně projevit nespokojenost a čelily tvrdým zásahům pořádkových sil. O několik měsíců později komunistický totalitní režim padl. Od roku 2014 je 16. leden v Česku významným dnem.