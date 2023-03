Pavel je na návštěvě Polska, podepsal omezení valorizace a zveřejnil plán na prvních 100 dnů

Prezidenti Česka a Polska Petr Pavel a Andrzej Duda jednali dnes ve Varšavě o ekonomické spolupráci, rozvoji dopravního spojení, chystaném summitu NATO či energetice. Duda na tiskové konferenci ocenil, že Pavel si týden po inauguraci zvolil Polsko pro svou první zahraniční cestu po tradiční návštěvě Slovenska. Podle Pavla nebyl vztah obou zemí zřejmě nikdy tak dobrý jako nyní, spatřuje za tím i vliv války na Ukrajině, která pomohla uvědomit si cenu spolupráce.

Duda zmínil, že dobudování dopravního spojení prostřednictvím české D11 a polské S3 by vytvořilo důležitou spojnici obou zemí, usnadnilo Čechům návštěvy Baltského moře a pomohlo i obchodu. S ohledem na Pavlovy bohaté zkušenosti s bezpečnostními záležitostmi byl důležitým tématem rozhovorů i summit NATO ve Vilniusu, který se uskuteční v červenci, doplnil polský prezident.

Prezidenti mluvili i o energetické bezpečnosti. „Hovořili jsme o rozvoji přístavu v Gdaňsku a potenciálních dodávkách pro ČR prostřednictvím tohoto přístavu a sítě plynovodů z Polska,“ zmínil Duda. Pavel doplnil, že válka na Ukrajině jasně ukázala, jak strategickým rizikem je závislost na Rusku. „Jsem rád, že se Česku podařilo snížit závislost v krátkém období na nulu. Jedna z důležitých alternativních cest vede přes terminál v Gdaňsku a plynovod Stork II. Jsem rád, že tu nacházíme s polskou stranou společnou řeč,“ dodal.

Duda označil za velký impuls v budování vztahů, jak brzy po inauguraci Pavel dorazil na návštěvu Polska. Ocenil, že do Varšavy zamířil hned po obvyklé návštěvě Slovenska. Spolupráce ČR s Polskem je na vysoké úrovni, vyzdvihl Pavel. „Zřejmě za celou dobu historie nebyly naše vztahy tak dobré jako teď. Je to jistě způsobeno i válkou na Ukrajině. Uvědomili jsme si, jaká je cena spolupráce s přáteli a spojenci,“ zdůraznil.

Potenciál pro zlepšení vidí vedle dopravního spojení Pavel třeba v přeshraničních vztazích. Za důležité označil, jak se podaří celému regionu spolupracovat při poválečné obnově Ukrajiny. „Bude to obrovská příležitost pro ekonomiky a bude důležité, jak se podaří sladit zájmy v duchu společného vyššího cíle. Zájmy především našich firem tak, aby si nekonkurovaly tam, kde máme potenciál dosáhnout společně mnohem víc,“ řekl Pavel.

Duda zmínil vůdčí roli obou zemí v dosavadní podpoře Ukrajiny. „Nemáme žádné pochybnosti o tom, že Ukrajina by měla být součástí Evropské unie. Je to náš velký politický cíl, aby do unie vstoupila,“ uvedl. Země podle něj skýtá obrovský potenciál v oblasti zemědělství, přírodních zdrojů, ale i průmyslu. V součinnosti při obnově Ukrajiny vidí velkou budoucnost ve vztazích ČR a Polska.

Pavel se setkal také s předsedkyní Sejmu Elžbietou Witekovou a s předsedou polského Senátu Tomaszem Grodzkým.

Polsko předá Ukrajině v nejbližších dnech čtyři letouny MiG-29

Polsko v nejbližších dnech předá Ukrajině zřejmě čtyři nadzvukové letouny MiG-29, řekl Duda na tiskové konferenci po setkání s Pavlem. Celkem má Polsko k dispozici přes deset strojů, které v minulosti převzalo z výzbroje bývalé Německé demokratické republiky (NDR). Další stroje Polsko Ukrajině poskytne po jejich servisu a opravě. Stíhačky jsou podle Dudy provozuschopné.

„Nejprve, doslova v nejbližších dnech, předáme Ukrajině čtyři letouny,“ uvedl Duda. „Zbytek se připravuje, zajišťuje se jim servis,“ dodal.

„Věříme a očekáváme, že další země, které mají tato letadla k dispozici, budou následovat tento rozhodný krok a příklad opravdového příspěvku k ochraně ukrajinského nebe,“ uvedla v reakci na Dudovo oznámení místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondratjuková. Poděkovala „polským bratrům a sestrám“.

Otázku, zda Ukrajině, která se od loňského února brání ruské invazi, poskytnou stíhací letouny, řeší spojenci Kyjeva už takřka od začátku války. Polsko své stíhačky sovětské konstrukce nabídlo už loni v březnu a opakovaně o dodávce jedná, někteří spojenci z NATO ale zaujímají opatrný postoj.

Petr Pavel v rozhovoru pro list Gazeta Wyborcza uvedl, že prioritou není dodávat Ukrajincům nové stíhací letouny, protože i kdyby se pro to někdo rozhodl, letouny by dorazily až v příštím roce. Tento proces podle něho prakticky nejde uspíšit, a ve hře tak zůstávají MiG-21, které už ukrajinské letectvo používá. „Nicméně v Evropě je velmi málo zemí, které nadále používají stroje tohoto typu a mohly by je Ukrajině předat,“ podotkl Pavel.

Pavel podepsal omezení červnové valorizace důchodů a zveřejnil plán pro prvních 100 dní ve funkci

Petr Pavel dnes podepsal spornou vládní novelu o omezení valorizace důchodů. Mimořádný červnový růst bude o víc než polovinu nižší než podle běžných zákonných pravidel. Průměrná měsíční penze tak vzroste o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování důchodců a hodlá novelu napadnout u Ústavního soudu, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání ve sněmovně.

Připravil jsem plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Po uplynutí této doby mě budete moci posuzovat podle výsledků, nikoli podle slov a slibů.



Tady je: https://t.co/qd04Ic1d0P pic.twitter.com/w5A0bTzFDB — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 16, 2023

Petr Pavel také zveřejnil plán pro prvních 100 dní ve funkci. Nominuje například první tři kandidáty na soudce Ústavního soudu ke schválení Senátem, svolá schůzky s politiky, představí tým poradců nebo zorganizuje kulatý stůl se zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma kulturního otevírání Hradu.

Podle plánu navštíví Pavel všechny sousední země, Moravskoslezský kraj a také další dva kraje. Vyzve k pravidelným schůzkám premiéra Petra Fialu (ODS) a předsedu nejsilnější opoziční strany, tedy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.