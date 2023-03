Aktualizováno: Pavel si telefonoval se Zelenským, Ukrajinu navštíví v dubnu

Prezident Petr Pavel navštíví Ukrajinu v dubnu, dohodl se na tom dnes při telefonátu s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Sdělila to Pavlova mluvčí Markéta Řeháková. Hlavy států spolu jednaly také o podpoře Ukrajiny ze strany České republiky na následující měsíce.

O telefonát podle Řehákové požádal Zelenskyj a měl zájem o to, aby se hovor uskutečnil co nejdříve po čtvrteční inauguraci. Chtěl Pavlovi k nástupu do úřadu pogratulovat. „Diskutovali spolu možnou návštěvu prezidenta Pavla na Ukrajině a dohodli se, že proběhne v dubnu. Tématem byla také podpora Ukrajiny ze strany České republiky na následující měsíce,“ dodala dnes v podvečer mluvčí.

O telefonátu dnes na twitteru informoval také Zelenskyj, podle kterého prezidenti hovořili i o integraci Ukrajiny do Evropské unie a shodli se na další spolupráci. „Nastínil jsem situaci na frontě a naše bezpečnostní potřeby,“ uvedl také ukrajinský prezident.

Ukrajina se už více než rok brání ruské invazi. Západní země včetně Česka ji v tom finančně, vojensky i humanitárně podporují. „Česká podpora je pro boj proti ruské agresi zásadní,“ napsal Zelenskyj.