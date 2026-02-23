Pavel dnes jmenuje kandidáta Motoristů Červeného ministrem životního prostředí
23. 2. 2026 – 8:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí.
Zhruba po dvou měsících se tak zkompletuje kabinet Andreje Babiše (ANO) a zanikne pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil i ministerstvo životního prostředí. Po jmenování Babiš Červeného uvede do funkce.
Původního kandidáta Motoristů do čela úřadu Filipa Turka odmítal Pavel jmenovat mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Poslanec a čestný prezident Motoristů dlouhodobě čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá.
Kvůli nejmenování Turka se Pavel a Macinka dostali do vyhroceného konfliktu. Motoristé původně uváděli, že jiného kandidáta na ministra nenavrhnou, minulé pondělí ale jako nominanta představili poslance Červeného. Podle Turka tak strana udělala ústupek Pražskému hradu.
Turek se v polovině ledna stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, jeho působení spadá pod ministerstvo životního prostředí. Červený ve čtvrtek po schůzce s prezidentem uvedl, že pokud ho Pavel jmenuje, na ministerstvu bude spolu s Turkem a vrchním ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí Jaromírem Wasserbauerem fungovat jako malá svatá trojice. Uvedení Červeného do funkce se dnes na ministerstvu životního prostředí kromě Turka zúčastní i náměstek Pavel Vlček. Macinka, který byl dosud pověřen řízením resortu, nebude přítomen kvůli návštěvě Spojených států.