Patrik Tkáč: 'Jarda lže.' Nepotopitelná čínská letadlová loď v Česku dostala vážný zásah

Nepřehledná zůstává situace kolem skupiny CEFC Europe. Den poté, co společnost J&T Private Investments převzala nad CEFC Europe kontrolu kvůli nesplácení dluhů, odvolala její dosavadní představenstvo a dosadila krizový management, se CEFC brání a hrozí J&T právními kroky. I když není jasné, jak nakonec dosavadní šéf evropské CEFC Jaroslav Tvrdík skončí, jeho začátky spolupráce s Číňany jsou zmapované přesně, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Čínské společnosti CEFC se v Česku začalo dařit shodou okolností v době, kdy česká civilní kontrarozvědka varovala před infiltrací čínské moci do českých politických struktur.

A to nejen díky angažmá bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, který si od svých čínských kolegů vysloužil čínskou přezdívku Lao Ja. Dveře čínské firmě pomohl výrazně otevřít také prezident Miloš Zeman. Během svého prvního mandátu tak kromě příklonu k Rusku, deklaroval nově i náklonnost ke komunistické Číně.

První reakce Jaroslava Tvrdíka na poslední dění kolem CEFC Europe:

CEFC China odmita kroky J&T k prevzeti kontroly nad CEFC Europe. CITIC Group zalozila ucet u CSOB Praha a dnes na nej pripsala 475 mil. euro. J&T o pripravenosti zitra do 14.00, v terminu stanovenem J&T, uhradit veskere zavazky CEFC China byla pred svym rozhodnutim informovana. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 17, 2018

Stokrát v Číně

Česko mělo s Čínou dlouhodobě chladné vztahy, především kvůli častým návštěvám dalajlámy v ČR a podpoře Tibetu. Cesta na Dálný východ se započala otevírat až s nástupem Miloše Zemana na post prezidenta.

Příběh ale začal už dříve v Zemanově politické alma mater ČSSD – byl to poslanec Jan Birke, muž, který několik let v Číně žil (později se stal volebním manažerem ČSSD), kdo nadchl pro tuto komunistickou zemi bývalého Zemanova ministra obrany Jaroslava Tvrdíka.

Tvrdík rád líčil, jak si Čínu rychle zamiloval. "V loňském roce (2015) jsem tam byl třiadvacetkrát, za chvíli překročím hranici 100 návštěv," popisoval předloni v rozhovoru v DVTV.

Právě Tvrdíkovi jsou připisovány hlavní zásluhy na tom, že do Česka přivedl čínskou společnost CEFC. Nikdy se ale nezbavil spekulací, že nepřehlédnutelný český emisar mohl být spíše nástrojem tamní politické moci k prosazení vlivu v Česku.

To prostě "není pravda"

Tomu nahrávají i informace o možném napojení oficiálně soukromé CEFC na čínské armádní špičky, nebo to, že z dostupných oficiálních životopisů členů jejího vedení vyplynulo, že spolumajitel CEFC a její tehdejší ředitel Jie Ťien-ming v minulosti působil v propagandistické platformě Politického oddělení Čínské lidové armády (CAIFC).

"S tou organizací není jakkoliv spojen a ta informace, kterou to zdrojujete, tak prostě není pravdivá," bránil svého šéfa v televizním rozhovoru Tvrdík. Výroční zpráva CEFC z roku 2012, v níž informace o působení šéfa Jie Ťien-minga v CAIFC byla uvedena, pak v tichosti z internetu zmizela.

V čínských médiích se letos objevily informace o tom, že Jie Ťien-minga v Číně vyšetřují kvůli korupci. Kromě toho čelí CEFC vyšetřování také v USA, kde loni kvůli podezření z uplácení afrických politiků zadrželi generálního tajemníka neziskového křídla CEFC Patricka Ho.

Na rozšiřování čínských zájmů v české politice a ekonomice v posledních letech pravidelně upozorňuje také BIS ve svých výročních zprávách. V Česku prý působí především čínská vojenská rozvědka.

"Čínská diplomacie, byznys a zpravodajské služby v roce 2015 navázaly na úspěchy předchozího roku a pokračovaly v rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci," psala například BIS v jedné ze svých posledních výročních zpráv.

(Velmi) zvláštní poradce

Navzdory varovným signálům bezpečnostních složek otevřel čínské expanzi dveře také samotný prezident Miloš Zeman. V roce 2014 byla během jeho návštěvy v Číně podepsána první investice CEFC v Česku, odkup 5% podílů v J&T Finance Group.

Následně Zeman jmenoval Jie Ťien-minga svým zvláštním poradcem, který ovšem není uveden na oficiálním seznamu poradců. "Je to určité speciální poslání, není součástí klasického poradního týmu pana prezidenta," vysvětloval to mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Je to zvláštní poradce pro Čínskou lidovou republiku a pro ekonomické otázky."

Formálně byl ale hlavním styčným bodem s Čínou Jaroslav Tvrdík, jemuž sekundovala bývalá šéfka České pošty Marcela Hrdá. Ta v minulosti pracovala pod Tvrdíkovým vedením v ČSA.

Společně pak obsazovali veškeré klíčové posty ve společnostech, které čínská CEFC v Česku ovládá. Hrdá se stala výkonnou viceprezidentkou CEFC Group (Europe) Company, Tvrdík šéfem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce.

Exploze, která nebyla

Ačkoliv prezident Zeman po návštěvě v Číně a reciproční návštěvě čínského prezidenta u nás konstatoval, že očekává "čínskou investiční explozi", ke slibovaným investicím obrovského rozsahu zatím nedošlo.

CEFC ve většině případů pouze skupovala nemovitosti a podíly v soukromých firmách. Přidaná hodnota pro český stát, například v nových pracovních místech či ve vyšším výběru daní, je v podstatě nula.

Svoji byznysovou dráhu začala CEFC v Česku s nákupem akcií J&T Finance Group, kdy po původních 5 % a následně odkupu dalších 4,9% avizovala zájem o 50% podíl. K tomu ale nedošlo kvůli problémům se získáním souhlasu všech regulátorů na trzích, kde skupina působí.

Robert Břešťan