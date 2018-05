Pád čínského obra: v CEFC 'nikdo nepracuje', výplaty nechodí

Ať už čeští hokejisté na právě začínajícím hokejovém šampionátu dopadnou jakkoliv, jedno je jisté - po turnaji u nich skončí současný trenér Josef Jandač. Kouč, který za dva a půl roku působení zažil několik velkých akcí, na medailový úspěch ale nedosáhl. Nyní má poslední šanci změnit to, jak se bude na jeho éru vzpomínat. více

- Komentáře - 0

I když si sociální demokraté ve stranickém hlasování schválí vstup do vlády a kabinet získá důvěru, neklid z politické scény nezmizí. Podmínky, za jakých vláda vznikala, se zřejmě promítnou i do jejího fungování. Co bude příčinou budoucích konfliktů? více