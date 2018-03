CEFC navýšila svůj podíl v ČSA oklikou přes Canaria Travel. Aerolinie ale neovládá, ujišťuje Šimáně

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Čínská skupina CEFC, jejíž předseda a poradce českého prezidenta Jie Ťien-ming je podle médií pravděpodobně vyšetřován kvůli korupci, vstoupila do Českých aerolinií ze dvou směrů – nejen přes Travel Service, ale i přes Canaria Travel, píše Eliška Hradilková Bártová webu Hlídací pes.

Od letošního února ČSA oficiálně vlastní z téměř 98% česká společnost Travel Service, ve které má čínská CEFC podíl pouze 49,92%. Jenže jak HlídacíPes.org zjistil při detailním zkoumání vlastnické struktury, čínská investiční skupina vstoupila do Travel Service ještě z jiné strany.

Dveře do největší české přepravní společnosti se CEFC otevřely prostřednictvím nákupu téměř polovičního podílu v cestovní kanceláři Canaria Travel, která v Travel Service drží více než 27% podíl.

Šimáně: CEFC kontrolu nemá

Pokud sečteme vlastnické podíly CEFC, kterými v ČSA disponuje prostřednictvím obou českých společností, vyšplhá se jejich hodnota na zhruba 63%. Z pouhého součtu však nelze přímo dovozovat, že by čínská skupina českou přepravní společnost ovládla.

To říká i další z klíčových akcionářů Jiří Šimáně, spolumajitel finanční skupiny UNIMEX Group.

"Vstup CEFC do Canaria Travel nemá žádný dopad na Travel Service a ČSA," ujišťuje Šimáně. "CEFC je v Canaria Travel menšinový akcionář jako finanční investor, který nemá kontrolu nad fungováním a neovládá Canaria Travel."

Zástupce CEFC v Česku, bývalý prezident ČSA Jaroslav Tvrdík, který českého přepravce v minulosti přivedl na pokraj bankrotu, odmítl transakci a motivaci vstupu čínské skupiny do ČSA a Canaria Travel komentovat – při žádosti o vyjádření telefon položil.

Nebe nad Evropou

Podle ekonoma a bývalého předsedy dozorčí rady ČSA Martina Mejstříka nelze skutečně v praxi podíly z jednotlivých firem sčítat; čínská skupina by tedy neměla mít v aerolinkách pravomoci majoritního akcionáře.

Mejstřík nicméně připouští, že zmíněná akvizice nutí ke zvýšené pozornosti: "CEFC jsem nikdy nepovažoval za seriózní společnost a chápu, že tato transakce může vzbuzovat pochybnosti."

"Neumím si představit, že by se současný úspěšný management nyní začal chovat podle čínských pravidel. Bylo by to příliš riskantní," dodává Mejstřík.

Podle něj by případný majoritní vstup čínské (či jakékoliv jiné mimoevropské) skupiny mohl ohrozit licenci pro létání po Evropě. Podle pravidel EU totiž musí mít letecké společnosti křižující nebe nad starým kontinentem majoritního vlastníka z EU.

Toto pravidlo je v ČSA formálně splněno – firmu vlastní v první linii česká společnost Travel Service, v jejím pozadí ale nalezneme hned dvě čínské firmy ovládané neprůhlednou finanční skupinou CEFC, která se v současné době ocitla v dosud nevyjasněných problémech.

Podzimní transakce

Nenápadná, ale klíčová transakce, která umožnila čínské skupině CEFC výrazněji vstoupit do největší dopravní společnosti u nás, se odehrála během loňského podzimu – právě v době, kdy byl poprvé veřejně oznámen záměr přepravní agentury Travel Service koupit většinový podíl v ČSA.

Tehdy v říjnu koupila CEFC Group (Europe) Company 49,99% podíl v české cestovní kanceláři Canaria Travel.

Většina jednoho hlasu v této společnosti zůstala manželům Romanovi a Lence Vikovým, přičemž Vik drží zároveň také 11,2% podíl v Travel Service, kde působí jako generální ředitel.

Čínská CEFC už dříve v Travel Service vlastnila menšinový podíl, díky říjnové transakci se ale v součtu přehoupl nad polovinu.

K završení celé transakce pak došlo na konci února, kdy Travel Service dokončil s povolením antimonopolního úřadu plánovaný obchod a odkoupil 64% podíl v Českých aeroliniích od Korean Air a státní společnosti Prisko.

Vzhledem k tomu, že již předtím držel 34 % akcií, svůj podíl v někdejším „národním leteckém dopravci“ tak navýšil na většinových 97,7 %.

Rozhodující slovo

Podle Šimáněho, jehož Unimex Group vlastní v Travel Service podíl 11,2%, by navzdory vstupu CEFC měl mít rozhodující slovo vždy faktický majoritní akcionář.

"Chod Travel Service ani chod ČSA se vstupem nového menšinového akcionáře do Canaria Travel žádným způsobem nezměnil a ani složení managementu ČSA a Travel Service se nijak nezměnilo," podotýká Šimáně.

"Travel Service a potažmo ČSA, kde Travel Service vlastní 98%, je kontrolován a ovládán společností Unimex Group společně s Romanem Vikem," dodává Šimáně.

Primárním cílem vstupu čínské skupiny do sítě českých leteckých přepravců je podle Šimáněho především oblast investic do hotelových zařízení v zahraničí.

"CEFC se rozsáhle angažuje v cestovním ruchu a byla to pro nás logická investice," okomentoval důvody vstupu do Canaria Travel mluvčí čínské skupiny Pavel Bednář.

Čínské problémy

CEFC se v současné době potýká s řadou problémů. V čínských médiích se nedávno objevily informace o vyšetřování předsedy CEFC a poradce českého prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga kvůli korupci. Podle agentury Reuters dokonce vedení CEFC převzala čínská státní agentura.

"Informace o tom, že byl předseda představenstva CEFC China zatčen, vyvrátila i paní velvyslankyně ČLR v ČR. Nemáme proto důvod tuto pomluvu dále komentovat," konstatoval mluvčí skupiny v Česku Pavel Bednář.

"Naše společnost je pod vlivem mediální kampaně řady nepravdivých informací a logicky každá takováto špinavá kampaň chod firmy ovlivňuje, věříme ale, že se to českých projektů nedotkne. Všechny firmy normálně dál fungují," vysvětluje Bednář.

Nicméně zástupce skupiny v Česku Jaroslav Tvrdík v Lidových novinách připustil, že ani on sám netuší, co se v centrále nyní děje a firma se podle něj potýká s reputačními i ekonomickými problémy.

Eliška Hradilková Bártová pro Ústav nezávislé žurnalistiky