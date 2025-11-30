Náhodný objev při stavbě v Budapešti: 1700 let starý sarkofág odhaluje minulost
30. 11. 2025 – 15:40 | Magazín | Žanet Ka
Archeologové v Budapešti oznámili objev římského sarkofágu, který ukrýval kosterní pozůstatky a předměty z 3. století. Nález pochází z doby rozkvětu starověkého Aquinca a znovu potvrzuje, že maďarská metropole stojí na území bohatém na římské dědictví.
Stavební práce v severní části Budapešti se na konci listopadu proměnily v archeologickou událost. Dělníci zde narazili na masivní kamenný blok, který se po odkrytí ukázal být víkem římského sarkofágu starého přibližně 1700 let. Podle archeologů jde o nález z období, kdy oblast dnešní maďarské metropole byla součástí římské provincie Pannonia a patřila k významnému městskému celku známému jako Aquincum. Objev potvrdil, že i v hustě zastavěných částech města se stále skrývají unikátní pozůstatky z období římské správy, a připomněl, že Budapešť stojí na vrstvách historie, které nebyly dosud plně zmapovány.
Nečekaný nález pod staveništěm
K odhalení sarkofágu došlo během přípravných prací na projektu v Óbudě, historické části na severu Budapešti. Dělníci zpozorněli ve chvíli, kdy bagr narazil na neobvyklý kámen s hladce opracovaným povrchem. Po přivolání odborníků se ukázalo, že jde o víko hermeticky uzavřené římské hrobky. Víko sarkofágu bylo zajištěné kovovými svorkami a roztaveným olovem. Po otevření archeologové objevili lidské ostatky a také artefakty, které naznačují, že pochovaná osoba mohla patřit do vyšších vrstev tehdejší společnosti. Mezi artefakty byl skleněný pohár, bronzové figurky, mince, keramika typická pro 3. století a další doplňky, které se nyní podrobují analýze. Spona do vlasů, kus jantarového šperku a stopy zlatem prošívané látky spolu s velikostí kostry naznačují, že hrob patří mladé ženě.
Podle maďarského Národního muzea je stav sarkofágu překvapivě dobrý, zejména vzhledem k tomu, že se nacházel v oblasti, kde se v průběhu staletí výrazně měnila zástavba i architektura.
Aquincum: významné římské centrum na hranici impéria
Objev opět připomněl důležitost Aquinca, římského města a vojenské pevnosti, které se rozkládalo v místech dnešní Budapešti. Aquincum bylo správním centrem provincie Pannonia Inferior, sídlily zde legie i civilní obyvatelé a město mělo propracovanou infrastrukturu: lázně, tržiště, silnice, dílny i obytné čtvrti. Na území města se dodnes nachází velké množství archeologických lokalit a část bývalé pevnosti je přístupná veřejnosti jako muzeum.
Sarkofág z 3. století zapadá do období, kdy Aquincum zažívalo hospodářský i kulturní rozkvět. V té době zde žily tisíce lidí, především vojáci, řemeslníci, obchodníci a jejich rodiny. Nálezy podobných hrobek se obvykle objevují podél někdejších římských cest a v okolí starověkých nekropolí, které město obklopovaly.
Co víme o osobě v sarkofágu
Přestože totožnost pohřbeného člověka není možné určit, nálezy uvnitř hrobky poskytují několik vodítek:
- Kvalita sarkofágu naznačuje, že nešlo o běžného vojáka ani chudšího obyvatele.
- Skleněné předměty byly v této době cenné a spojovaly se spíše s majetnějšími vrstvami.
- Keramika umožní přesnější dataci a může napovědět, zda šlo o místního obyvatele, nebo někoho, kdo přišel do Aquinca s armádou.
Archeologické analýzy budou probíhat několik měsíců. Odborníci očekávají, že podrobnější informace přinesou antropologické testy a konzervace nalezených předmětů.
Význam nálezu pro současnou archeologii
Nález je podle odborníků dalším důkazem toho, že Budapešť představuje jedno z nejvýznamnějších římských nalezišť ve střední Evropě. Město se rychle rozvíjí, a proto podobné objevy vzbuzují otázky, jak nejlépe skloubit moderní výstavbu s ochranou historického dědictví. „Takové nálezy nás upozorňují, že pod městem se stále nachází rozsáhlé, dosud neprozkoumané části římské kultury,“ uvádějí archeologové v prohlášení. Každý objev podobného typu přispívá k lepšímu pochopení každodenního života na okraji tehdejšího impéria.