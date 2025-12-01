Bez podprsenky a v paruce. Slavnou modelku na večírku poznal málokdo
1. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbená modelka se rozhodla upoutat a co si předsevzala, to splnila.
Maškarní bály s sebou nesou ovzduší tajemna a smyslného jiskření při flirtech zpoza škrabošek. I bez masky ale lze upoutat dost na to, aby se lidé otáčeli, jak převedla Dominika Mesarošová.
Modelka letos oslavila 40. narozeniny, ale šmrncu má víc než ledasjaká dvacítka: Na večerním bálu Iluminate party oslnila elegantními černými šaty a průchod hravé energii dala výraznou růžovou parukou.
Obrovsky jí to slušelo, což potvrdili i přítomní hosté. Tedy alespoň ti, kteří Dominiku poznali, což také nebyla úplně automatika.
„Nasazení paruky trvalo asi tři minuty. Dobré, ne?! Lidé se otáčí, přemýšlí, říkají si, ten obličej jim něco říká, tak mě to docela baví,“ smála se modelka pro Super.cz.
„Je to bál, tajemno. Když nemám škrabošku, tak jsem si říkala, že by si ta akce zasloužila něco zajímavého,“ vysvětlila, proč si vybrala tak výraznou paruku.
Modelka mimochodem nikoho nemá a nápadníci proto nejsou bez šance: „Chlapi nic, tady jich je dost, třeba si dneska vyberu. Jsem spokojená, nezadaná. Ale až to přijde, tak to musí stát sakra za to,“ varuje Dominika.
„Moje láska života je můj syn, není nic víc. Možná právě proto, že mám jeho, nemám potřebu být s někým za každou cenu. On mě má rád, miluje mě, jsem spokojená,“ dodala s úsměvem.