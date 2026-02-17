Obrovský cenový propad! Nejlepší telefony Samsung pořídíte momentálně i o 12 tisíc levněji
17. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Stále ještě nejlepší telefony v nabídce korejského giganta jsou momentálně nejlevnější, co kdy byly.
Kdo má zálusk na telefon od Samsungu z produktové řady Galaxy S25, může zpozornět: Přístroje jsou totiž momentálně k dostání za nejspíš úplně nejnižší cenu, za jakou kdy šly pořídit.
Vysoce moderní telefony disponují integrovanými AI funkcemi, zaujmou mimořádně kvalitními fotoaparáty a nekompromisním výkonem – zejména pokud sáhnete po některém z vyšších modelů.
Drtivé většině potřeb běžného uživatele ale zvládne vyhovět i základní Galaxy S25 se 128 GB paměti. Ten momentálně pořídíte za cenu okolo 15 tisíc korun (vloni na začátku prodeje 22 tisíc, přístroj je tedy v tuto chvíli o 7 tisíc levnější). Odlehčená S25 FE pak stojí dokonce jen okolo 12 tisíc.
Čím vyšší model, tím vyšší úspora. Prostorově výraznější Galaxy S25+ stojí v českých obchodech 20 tisíc (při uvedení 29 tisíc). A o úplně největší absolutní hodnotu se propadla vlajková loď: Galaxy S25 Ultra naleznete na pultech českých prodejců za 23 a půl tisíce, při premiéře si přitom říkali 36 tisíc.
Propad o víc než 12 tisíc korun samozřejmě není žádná kulišárna nebo podezřelý podvod. Vyplývá z logického vývojového cyklu nových modelů a Samsung už zhruba za týden představí letošní nové modely.
Kdo ale nepotřebuje mít nutně to úplně nejnovější, může zvážit S25 za zajímavou cenu. Nebo ještě počkat, samozřejmě, protože zdražovat staré modely s největší pravděpodobností už nebudou.
Při koupi můžete využít například porovnávač cen Zboží.cz. Jeho služby se rozhodně hodí: Někteří prodejci (mezi nimi i největší hráči na českém trhu) totiž zlevňování moc nereflektují a stále nabízí telefony za ceny podobné těm uváděcím. Tak pozor, ať nepřeplatíte.