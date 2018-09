Padesát českých rodin plánuje přijmout syrské sirotky, tvrdí iniciativa

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Za plácnutí do vody považuje premiér Andrej Babiš možné přijetí padesáti sirotků ze Sýrie, které sám odmítl. Tlak na jejich přijetí ze strany europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) považuje za její snahu se zviditelnit před volbami. Iniciativa Češi pomáhají oznámila, že již má seznam několika desítek rodin, které mají o sirotky zájem, navíc nabízejí i další pomoc.

To, aby ČR přijala 50 syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů, navrhuje přímo Šojdrová. Babiš ale záměr odmítá. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo. Babišův postoj kritizovali někteří politici, chválil ho prezidentův mluvčí.

"Jediné, co chybí, je politické rozhodnutí, na jehož základě by se Česká republika mohla postarat o ´dvě třídy´ dětí utíkajících před válkou... Bohatá a sebevědomá země se silnou tradicí pomoci slabým a bezmocným by něco takového měla dokázat," uvedla iniciativa Češi pomáhají. Zdůraznila, že v utečeneckých táborech není možné osiřelým dětem a mladým zajistit potřebnou péči a podporovat jejich rozvoj.

Šojdrová návrh na přijetí 50 osiřelých dětí bez doprovodu představila minulý pátek v Senátu na akci o inspiraci k pomoci. Podle europoslankyně je v řeckých táborech přes 3500 dětí bez rodičů a ČR by mohla touto pomocí ukázat solidaritu při řešení migrační krize. Šojdrová uvedla, že by se za přijatými dětmi další příbuzní přistěhovat nemohli. Pokud by projevili o sirotky zájem, odjely by děti k nim. Babiš o víkendu uvedl, že ČR migranty přijímat nebude a dětem se má pomáhat tam, kde žijí. Poukazoval na to, že syrští sirotci nejsou často malé děti, ale chlapci od 12 do 17 let.

Zneužití pro politický boj

Babiš dnes novinářům řekl, že má obavu, že celý návrh je pouhé "plácnutí do vody". "Paní Šojdrová se chtěla zviditelnit, i její vlastní strana ji v tom nepodpořila. Ona navštívila nějaký ostrov a přišla s tou myšlenkou. Myslím, že vychází z věcí, které možná nejsou reálné," konstatoval premiér.

Česká republika nemá podle vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka k dispozici žádný konkrétní návrh na přijetí sirotků, kteří přišli kvůli válečnému konfliktu o rodiče. "Žádný konkrétní návrh nebo konkrétní projekt není na stole. Ve chvíli, kdy se nějaký objeví, tak ho budeme schopni posoudit," řekl Hamáček po schůzce české a slovenské vlády.

Konečné rozhodnutí je podle Šojdrové na vládě, která by rozhodla i o přesných parametrech, jak by se plán uskutečnil. Babiše chce europoslankyně požádat o schůzku. "Rád si paní Šojdrovou vyslechnu," uvedl Babiš. Myslí si však, že celý případ je bojem Šojdrové za lepší pozici na kandidátce v evropských volbách, které se konají příští rok. "Stalo se z toho politikum, bylo to zneužito pro politický boj," řekl.