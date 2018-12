Páchnoucí ovoce je výnosnější než palmový olej. Jen ho nepustí do letadla

Agentura pro civilní letectví Spojených Arabských emirátů (GCAA) zvažuje obnovení letů národních leteckých společností do syrské metropole Damašku. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

13:40