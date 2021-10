Osvobození rukojmích, vražda a tři sebevraždy ukončily podzim teroru

Osvobozením rukojmích z letadla uneseného palestinskými teroristy, zavražděním uneseného průmyslníka a smrtí tří vězněných teroristů vyvrcholily přesně před 44 lety události, které vešly do dějin jako tak zvaný německý podzim.

Západní Německo ochromily v 70. letech útoky levicových teroristů z Frakce Rudé armády (RAF). V době „německého podzimu“ v roce 1977 spáchala RAF řadu atentátů, únosů a vražd: Spolu se svým řidičem a dalším justičním úředníkem byl zavražděn generální prokurátor Siegfried Buback, po neúspěšném pokusu o únos i ředitel Dresdner Bank Jürgen Ponto a 5. září byl unesen (a později zavražděn) prezident svazu německého průmyslu a bývalý důstojník SS Hanns Martin Schleyer, přičemž při únosu byl zastřelen jeho řidič a tři členové ochranky.

Únos letadla Landshut

Třináctého října bylo na pravidelné lince z Mallorky do Frankfurtu nad Mohanem uneseno čtyřčlenným komandem teroristů z Lidové fronty pro osvobození Palestiny letadlo Boeing 737 „Landshut“ německé společnosti Lufthansa. Požadavkem únosců bylo vedle výkupného i propuštění vězněných teroristů, mimo jiné i deseti členů RAF z vězení ve stuttgartské čtvrti Stammheim.

Palestinští teroristé zajali 86 cestujících a pět členů posádky jako rukojmí. Po mezipřistáních v Římě, na Kypru, v Bahrajnu, v Dubaji a v Adenu přistál letoun v somálském Mogadišu. Kapitán letadla Jürgen Schumann byl před zraky posádky zavražděn a jeho tělo bylo vyhozeno z letadla. Ostatní členové posádky museli několikrát pokleknout čelem ke dveřím v očekávání výstřelu do hlavy, který však nepadl. Rukojmí byli ponižováni a biti, zejména ženy, které teroristé uráželi jako "židovské děvky". Cestujícím byla přidělena čísla s pořadím, v jakém měli být později popraveni.

Rukojmí čekali na palubě letadla v napětí a strachu pět dní. Osmnáctého října byli osvobozeni speciální západoněmeckou protiteroristickou jednotkou GSG9 za podpory somálské armády. Při akci byl zraněn jeden člen posádky a jeden člen komanda, z únosců přežila pouze 24letá Souhaila Andrawesová. Ta byla později odsouzena, ale ze zdravotních důvodů v roce 1999 předčasně propuštěna na svobodu.

Protiteroristická jednotka GSG9 vznikla po masakru během olympijských her v Mnichově v roce 1972, kdy palestinští teroristé ze skupiny Černé září zajali a po neúspěšném policejním zásahu zavraždili jedenáct izraelských sportovců.

Tři sebevraždy a jedna vražda

Po osvobození rukojmích z letadla v Mogadišu byli ještě téže noci tři věznění teroristé z RAF Gudrun Ensslinová, Jan-Carl Raspe a Andreas Baader nalezeni ve svých celách mrtví. Podle výsledků vyšetřování spáchali sebevraždu. V odvetě zavraždili členové RAF uneseného Schleyera, po telefonickém upozornění bylo jeho tělo nalezeno 19. října v zaparkovaném autě.

Jako člen SS působil Schleyer od července 1941 v Praze, kde měl na starosti sociální zázemí studentů na německé Karlově univerzitě a od roku 1943 působil jako referent v protektorátním svazu průmyslu. Na konci války uprchl zpět do Německa.

Letadlo Landshut bylo opraveno a sloužilo až do roku 1985, kdy skončilo na vrakovišti v Brazílii. Před čtyřmi lety byl ale vrak odkoupen německou vládou a převezen zpět do Německa. Zrestaurované letadlo by mělo být zpřístupněno veřejnosti v rámci plánovaného muzea německého podzimu.