Mimořádný summit EU se zmohl jen na fráze: Ukázat jednotu a chránit civilisty

Summit se konal formou videokonference a Česko na něm zastupoval premiér Petr Fiala. „Na mimořádné online Evropské radě jsme se dnes bavili o současné situaci v Izraeli a revizi pomoci Palestině. Naše pozice je jasná –⁠ chceme i důslednou kontrolu humanitární pomoci, protože musíme mít jistotu, že nebude zneužita teroristy z hnutí Hamás,“ okomentoval Fiala virtuální schůzku lídrů sedmadvacítky.

Jak po skončení schůzky řekl Michel, je třeba, aby Evropská unie nyní ukázala jednotu, která bude podobná té, jakou státy předvedly po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Unijní státníci již ve svém nedělním prohlášení důrazně odsoudili „brutální a nevybíravé teroristické útoky“ vedené Hamásem proti Izraeli a vyzvali palestinské hnutí, aby „bez stanovování jakýchkoliv podmínek propustilo všechna rukojmí“.

Podobně se vyjádřil předseda Evropské rady i dnes. Znovu rovněž zdůraznil, že „humanitární a mezinárodní právo musí být dodržováno vždy a všude“. Evropská unie chce podle Michela nyní velmi úzce spolupracovat zejména s OSN, i pokud jde o distribuci pomoci do oblasti. „Rovněž je potřeba být v kontaktu s Izraelem, ale i s dalšími partnery v regionu,“ dodal. Zmínil, že rozšíření konfliktu na celoregionální úroveň by mělo dalekosáhlé důsledky a prostřednictvím migrace i přímý dopad na dění v Evropě.

Deset dní po krvavých útocích hnutí Hamás, které Pásmo Gazy ovládá, se izraelská armáda chystá po několika dnech intenzivního bombardování nejspíš na pozemní operaci v pásmu. Útok Hamásu způsobil přes 1400 obětí na izraelské straně, především civilistů, úřady v Pásmu Gazy zatím informují o asi 3000 mrtvých v důsledku izraelského bombardování.

Mimořádný summit EU začal večer minutou ticha na památku těch, kteří přišli o život v Izraeli, na palestinských územích a při nedávných útocích v Evropě. „Terorismus ani nenávist nemají místo v Evropě, ani jinde ve světě,“ dodal Michel v příspěvku na internetu.

The #EUCO has started with a minute of silence to honour the innocent victims who have lost their lives in Israel and Palestine.



And the victims of the recent attacks in Europe.



Terrorism and hatred have no place in Europe, or anywhere in the world. pic.twitter.com/bRjhJPYGzE