10. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková

Ostudné zacházení! Hvězda Ulice po dvaceti letech najednou bez práce: "Musím nějak vyžít s důchodem"
zdroj: Profimedia.cz
Po dvaceti letech v Ulici se oblíbená herečka najednou bojí o živobytí.

Sympatická herečka Jaroslava Obermaierová, kterou diváci nekonečného seriálu Ulice znají jako bábu Nyklovou, se čím dál tím víc bojí o živobytí.

Už začátkem srpna si v obavách postěžovala, že už měsíce nic nenatočila a má strach, že dostala vyhazov, o kterém se jí ale vedení tak nějak zapomnělo zmínit.

„Podívejte, naposledy jsem točila prvního a druhého května a pamatuju si to dost dobře, protože jsem jim říkala – je prvního máje, kde mám mávátko? A za ty dva dny jsem natočila jenom nějaké štěky,“ uvedla Jaroslava v srpnu.

Vyhazov ala kreativní producent TV Nova popřel: „V tuto chvíli je její dějová linka upozaděna. Ale i nadále s ní počítáme,“ uvedl.

A situace se nezlepšila. Jaroslava pro eXtra prozradila, že z Ulice přišla od té doby jediná nabídka. Tak malá a nevýrazná, že ji její hrdost ani nedovolila přijmout.

„Naposledy jsem tam byla v květnu točit nějakou drobnost. Pak už jsem se nic moc nedozvěděla. Jen to, že je potlačená má linka. Teď nedávno jsem ale dostala scénář, kde jsem měla tři věty do telefonu mimo obraz,“ uvedla Obermaierová.

„Tak jsem šéfové, co to píše, řekla, že jsem sice chudá, ale hrdá. A že by mi bylo blbé brát peníze za tři věty do telefonu, že to nemám zapotřebí. Načež ona reagovala, že to tedy napíšou tak, že někdo řekne, že Vilma zavolala. Nebude ale slyšet,“ vyprávěla.

„Vypadá to, že do konce roku nic jiného nebude. Ale třeba se stane, že zavolají třeba v lednu s tím, že potřebují, abych seriálem proběhla. Nevím,“ říká bezradně.

„Smlouvu sice nakonec mám, je na rok, ale nejsou v ní zaručené žádné natáčecí dny. A peníze jsou jen za to, co odtočím. Je to těžké, ale musím nějak vyžít s důchodem,“ dodává.

