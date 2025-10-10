"Zahučela jsem v tom." Hvězda Ulice konečně bydlí ve svém, zaplatila ale miliony navíc
10. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Sympatická herečka si vydělala na vlastní dům, pořádně to ale zabolelo.
Oblíbená herečka Anna Kadeřávková si před rokem splnila sen: Pořídila si vlastní bydlení. Celkem brzy poté ale přišlo prozření: Stavět dům je daleko větší nářez, než se zpočátku zdálo.
„Věděla jsem, že s domem bude hodně práce, ale trochu mě to převálcovalo, tak s tím bojuju. Je toho na mě extrémně moc a mám trochu blok to dodělávat. Tak zatím žiju s kabely ze stropu bez lustrů, s neposkládaným nábytkem a všude jsou krabice,“ přiznala koncem srpna.
Ve vlastním domě už bydlí, což je věc, kterou o sobě zase tolik 28letých lidí prohlásit nemůže. Sídlo ale spolykalo nejen daleko víc práce, než se čekalo, ale také o poznání víc peněz, než bylo původně v plánu.
„Bylo to o pár milionů víc, než s čím jsem počítala. Myslela jsem si, že mám rozpočet a ne. Zahučela jsem v tom o dost víc, než byl plán,“ prozradila Anna pro Super.cz.
O nákup, rekonstrukci i rozpočet se starala výhradně sama, partnera nemá a kontroverzní rapper Rohony, s kterým se rozešla v květnu, zřejmě moc ruku k dílu nepřiložil. Překvapivě.
„Je to velký stres. Tím, že mám práci, jsem šikovná, podnikavá, tak jsem schopná ty peníze vydělat. Daří se mi, je mi přáno,“ uvedla Kadeřávková.
Už brzy ale přijde vytoužená chvíle, kdy bude všechno hotovo a bude si moct hodit nohy na stůl. Což, jak už veteráni vědí, s největší pravděpodobností potrvá asi tak sedmnáct minut, než se něco rozbije a bude potřeba to zase řešit.
Ale třeba ne: „Konečně bydlím, dům stojí. Ale byly to nervy. Všechno řeším sama a je to hlavně mentálně náročný. Všechno zorganizovat, aby to klaplo. Na všechno se musí myslet, je toho strašně moc. Od zásuvek až po střechu,“ pochvaluje si mladá herečka.