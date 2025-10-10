Nejdřív ani nevěděl, že si našel slavnou herečku! Nyní spolu chystají životní krok
10. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Od nevšedního seznámení až k pevné lásce.
Přítel oblíbené herečky Denisy Nesvačilové se přimotal do světla reflektorů prakticky omylem: Svou milou si totiž nejenže nevybral kvůli slávě, on nejdřív ani nevěděl, čím se živí.
„Můj Michal si mě nevybral proto, že jsem herečka,“ psala Denisa před časem na sítích.
„Když mě na začátku seznamoval se svými kamarády, často se divil, jak to, že mě znají. Natož proč mě třeba obdivují,“ smála se.
Podobné seznámení má řadu pozitiv. A především to, že si Denisa může být jistá, že ji Michal miluje kvůli charakteru a ne kvůli hvězdnému prachu v očích.
A vypadá to, že vznikl pevný vztah, který se optimisticky rozvíjí. Nyní totiž pár oznámil velký životní krok: Budou spolu bydlet.
S čímž se samozřejmě pojí jedna jistá prokletá činnost. Stěhování.
„Milion věcí, krabic a zbytečných krámů. Naštěstí mi pomohli kamarádi, takže už je všechno v přechodném bytě v Dejvicích,“ hořekovala Denisa pro Blesk.
Přechodný byt ale má své minusy: „Náš byt nedaleko Stromovky se rekonstruuje a bude to trvat půl roku. Tak jsme si našli pronájem menšího bytu, bohužel třetí patro bez výtahu, ale oba jsme stejně víc v práci než doma,“ vysvětlila.
I tak se ale jedná o důležitý milník ve vztahu, což si Denisa samozřejmě moc dobře uvědomuje: „Bude to naše první společné bydlení. Na chvíli, tak nebudu všechny krabice vybalovat, jen to, co budeme potřebovat. Čeká nás život v krabicích,“ usmívá se.