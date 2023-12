Ostrov ve Skotsku, kde je udržitelnost a soběstačnost smyslem komunity

Přestože je Eigg jedním z nejmenších ostrovů Skotska, vyznačuje se progresivním, udržitelným, ekologicky uvědomělým, a tedy inspirativním způsobem života. Žije zde soudržná a od průmyslového světa izolovaná komunita.

Eigg je součástí ostrovů Small Isles v Hebridském moři ve skotském souostroví Vnitřní Hebridy. Na ploše asi třiceti kilometrů čtverečních vzdálené od pobřeží asi dvacet kilometrů žije asi 110 obyvatel.

Tato ostrovní komunita je prakticky izolovaná od vnějšího světa. Jediné spojení představuje trajekt, který několikrát týdně přiváží v závislosti na počasí zásoby a funguje i jako dopravní prostředek. Odpad na ostrově nepřipadá v úvahu a udržitelnost je zde zákonem.

„Udržitelnost vždy byla součástí zdejšího života,“ vysvětlila stanici BBC Norah Barnesová z charitativní organizace pro ochranu přírody Scottish Wildlife Trust. Vysvětlila, že nikdo na ostrově se nemůže jen tak sebrat, nasednout do auta a jet do obchodu nakupovat. Veškeré zásoby dováží zmíněný trajekt. Na ostrově neexistují žádné úřady, pronajímatel, prostě žádná správa.

Jediným způsobem, jak zaručit ostrovu budoucnost, bylo vlastnictví komunity, vysvětlila Maggie Fyffeová, sekretářka z dobrovolnické organizace Isle of Eigg Heritage Trust, která ostrov, jenž byl na prodeji v roce 1996, vlastní. V té době začali místní podle Fyffeové shánět peníze. „Udělali jsme velkou sbírku, obyvatelé ostrova do ní přispěli. Měli jsme však tajemného dárce, který nám nakonec dal milion liber, a to je to, co nám opravdu pomohlo,“ přiznala.

Udržitelnost na prvním místě

Komunita ostrova žije v souladu s přírodou a pečuje o ni. Stromy například poskytují dřevo do kamen a na export. Eigg však provozuje podle Barnesové udržitelné lesnictví, v jehož rámci se vyvažuje odlesňování zalesňováním. „Byly zřízeny školky pro nové stromy. Sázíme je tam, kde jsme vykáceli staré stromy. Některé poslouží jako palivové dříví, jiné zachováme pro divokou zvěř,“ popsala nakládání se dřevem na ostrově Barnesová.

Od roku 2008 kromě toho pracuje komunita na vytvoření systému nezávislé výroby elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů, tedy větru, slunce a vody. Díky využití těchto tři zdrojů se systémy pro výrobu elektřiny na ostrově doplňují. Když tedy například zrovna nesvítí slunce, většinovou výrobu zastanou zbylé dva zdroje. Pro zajištění dodávek elektřiny pro případ větší krize jsou na ostrově záložní generátory. I Fyffeová přiznala, že využití obnovitelných zdrojů závisí na počasí.

Na ostrově je trojice vodních elektráren, větrné elektrárny a solární instalace. Ostrované dříve používali dieselové generátory, které však dělaly příliš mnoho hluku a znečišťovaly ovzduší. Pohonné hmoty navíc nebyly levné a bylo nutné je dovážet trajektem. „Museli jste si nechat přivést naftu, přelít ji do sudů, sudy dopravit ke svému domu a generátor naplnit. Byla to těžká práce. Obnovitelná energie zlepšila životy místních lidí,“ řekla Fyffeová.

Tak trochu skotský Karibik

Hlavním důvodem, proč přicestovat na ostrov, je krásná, nedotčená příroda. Drsné pláně, vřesoviště, lesy a kilometry pláží s bílým pískem, které působí dojmem, že se návštěvník nachází někde v Karibiku - to je Eigg. Rozprostírá se zde dokonce i malý deštný les. Nádherná příroda včetně půdy je perfektně zachovaná, protože ostrov zůstal nedotčen průmyslem. Ani zemědělství zde není podle Barnesové intenzivní jako v jiných částech světa.

„Zdejší krajina je příznivá pro divokou zvěř. Neexistuje zde žádný velkochov nebo komerční rybolov. Pláže i moře jsou čisté,“ vysvětlila Barnesová. Za zmínku stojí hlavně nezdolně působící skála An Sgùrr. Kolem hradby černého kamene ve skutečnosti vede úzká cesta, díky níž lze na 400 metrů vysokou skálu vylézt a užít si nezapomenutelný výhled na pasoucí se skot po vysokými větrnými turbínami a svěží vítr bez městského znečištění.