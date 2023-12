Osmašedesátiletá Britka si už 23 let denně dává vánoční večeři

Osmašedesátiletá obchodní poradkyně z anglického Bristolu každý den za posledních 23 let jedla vánoční večeři - v Británii tradičního pečeného krocana se zeleninou a tmavou omáčkou. A i když jich nyní od začátku milénia spořádala přes 8000, přestat nehodlá. Na letošní štědrovečerní menu se prý opět těší, jen ho zpestří yorkshirským pudinkem, párky obalenými ve slanině a nádivkou, řekla serveru Independent.

„Peču ho i v létě, prostě za každého počasí. A musí to být teplé, není nic horšího než studená pečeně,“ popsala Jayne Winteringhamová, která si vánoční večeři prý dává, i když je v restauraci. „Nebo aspoň to, co je jí nejblíž,“ dodává.

Navzdory vyšším cenám potravin se Winteringhamové daří vánoční pečeni připravovat za méně než dvě libry za porci (méně než 57 korun). Na jejím talíři prý kromě pečeného masa a omáčky, britské gravy, nesmí chybět růžičková kapusta a brambory. Krocana někdy vymění za kuřecí a ze zbytků pak vaří bubble and squeak - tradiční britský pokrm venkovanů připravovaný z vařených brambor a zelí nebo kapusty.

„Někdy to střídám, aby to bylo pořád zajímavé, a přidávám různá ochucovadla, třeba křen, brusinky, hořčici nebo mátovou omáčku,“ vysvětluje Winteringhamová a dodává, že růžičkovou kapustu používá vždycky, i když samotná podle ní chutná „celkem odporně“.

Své nejoblíbenější jídlo dokáže matka čtyř dětí, se kterými ho také ráda sdílí, připravit za méně než 40 minut: „Nejdřív předvařím brambory, aby trochu změkly, pak s nimi párkrát zatřesu a dám je do trouby k masu, kde se pečou ve šťávě. Když je to skoro hotové, dám do mikrovlnky v páře vařit zeleninu,“ popisuje Jayne. Tmavou omáčku umíchá ze šťávy ze zeleniny a masa, bujónu a trochy kukuřičného škrobu.

„(Vánoční pečeni) mám spojenou s obdobím, kdy jsem byla ještě dítě. Moji rodiče byli věřící a v neděli jsme vždycky chodili do kostela, pak přišli domů a měli pečeni, nebo jsme navštívili příbuzné a jedli ji tam. Mám s tím jídlem spojených spoustu hezkých vzpomínek,“ vysvětlila 68letá Britka.

