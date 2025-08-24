Oslo poskytne na systémy protivzdušné obrany pro Ukrajinu v přepočtu 14,5 mld Kč
24. 8. 2025 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Norsko přispěje na systémy protivzdušné obrany pro Ukrajinu zhruba sedmi miliardami norských korun (asi 14,5 miliardy Kč), informovala dnes norská vláda na svých internetových stránkách.
Už před měsícem oznámila, že Norsko přispěje na systémy protivzdušné obrany Patriot, které Kyjevu dodá Německo.
"Společně s Německem nyní zajišťujeme, aby Ukrajina obdržela výkonné systémy protivzdušné obrany. Německo a Norsko velmi úzce spolupracují při podpoře Ukrajiny v jejím boji za obranu země a ochranu civilního obyvatelstva před ruskými leteckými útoky," uvedl norský premiér Jonas Gahr Störe.
V červenci při návštěvě Německa Störe řekl, že jeho vláda chce pomoci s financováním systémů protivzdušné obrany Patriot pro Ukrajinu.
Norsko a Německo zaplatí dva systémy Patriot včetně raket. Norsko přispěje i na nákup radarů protivzdušné obrany od německého výrobce Hensoldt a systémů protivzdušné obrany od norské společnosti Kongsberg, uvedla dnes norská vláda na svém webu.
Začátkem srpna norská vláda oznámila, že Norsko, Dánsko a Švédsko společně přispějí na dodávky zbraní pro Ukrajinu ze Spojených států pod záštitou NATO částkou přibližně pět miliard norských korun (asi 10,4 miliardy Kč), z toho Norsko poskytne 1,5 miliardy norských korun (asi 3,1 miliardy Kč).