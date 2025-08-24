Minimální mzda příští rok vzroste o 1600 korun na 22.400 korun
24. 8. 2025 – 9:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Minimální mzda se příští rok zvýší o 1600 korun na 22.400 korun hrubého. České televizi (ČT) to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na podzim a podle kterého má v příštím roce minimální mzda dosáhnout 43,4 procenta průměrné mzdy. Tu makroekonomická prognóza ministerstva financí podle ČT stanovila na 51.497 korun.
"Ten meziroční nárůst je o 1600 korun. Teď zažíváme období - už poslední dva roky - kdy máme největší tempo růstu minimální mzdy a zvyšuje se kupní síla těchto lidí, kteří mají tyto nejnižší příjmy," řekl ČT Jurečka. V loňském roce činila minimální mzda 18.900 korun, od letošního ledna se zvýšila na 20.800 korun.
Podle ČT nyní minimální mzdu pobírá zhruba 118.000 lidí, tedy asi tři procenta zaměstnanců. Spolu s minimální mzdou také od ledna vzrostou o téměř osm procent nejnižší zaručené platy ve veřejné sféře. Minimální mzda pro příští rok je nakonec o 200 korun nižší než ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo v červencovém odůvodnění návrhu na zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance, tehdy na základě dubnové makroekonomické predikce ministerstva financí zmiňovalo částku 22.600 korun.
Vláda loni v září stanovila koeficienty pro zvýšení minimální mzdy tak, aby se nejnižší výdělek dostal do roku 2029 postupně na 47 procent průměrné mzdy. Ministerstvo práce tehdy v podkladech uvedlo, že výdělková úroveň a minimální mzda v Česku patří v EU k nejnižším a koeficienty ke zvýšení přiblíží české příjmy částkám ve vyspělejších evropských zemích. Podle tehdejších údajů ministerstva měla ČR šestou nejnižší minimální mzdu z 22 států sedmadvacítky.