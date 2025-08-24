Výročí, která připadají na neděli 24. srpna
24. 8. 2025 – 15:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 24.srpna je 236. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 129 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1807 (34,2 stupně C) a nejnižší v roce 1940 (7,9 stupně C).
Svátek má Bartoloměj. Je to biblické jméno aramejského původu, které se vykládá jako "syn Talmajův", tedy "zbrázděného", nebo také jako "syn oráče", popřípadě i "bojovný syn". Toto jméno není v České republice příliš rozšířené, nosí jej ale třeba kreslený americký rošťák Bart Simpson.
Pranostika:
Svatý Bartolomi létu hlavu zlomí.
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
Narozeniny slaví:
divadelní režisér a dramatik Ladislav Smoček (1932)
herec, mim, režisér a pedagog Rudolf Papežík (1944)
moderátor Jan Rosák (1947)
belgický cyklista Roger De Vlaeminck (1947)
brazilský spisovatel Paulo Coelho (1947)
francouzský hudebník Jean-Michel Jarre (1948)
slovenský zpěvák, kytarista a skladatel Ján Baláž (1951)
britský herec a moderátor Stephen Fry (1957)
sólistka baletu Michaela Černá-Novotná (1958)
první rakouský kosmonaut a manažer Franz Viehböck (1960)
americký basketbalista Reggie Miller (1965)
bývalý evropský komisař Pavel Telička (1965)
slovenský herec Csongor Kassai (1972)
rakouský lyžař Fritz Strobl (1972)
sportovní lezec Tomáš Mrázek (1982)
plavkyně Simona Baumrtová, provdaná Rushton (1991)