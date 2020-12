Omezení svobody nepřipustíme, řekl Babiš k novele zákona o ochraně zdraví

Ministerstvo zdravotnictví pochybilo, když dalo vládě předlohu k posílení pravomocí hygieny, uvedl při čtvrtečních sněmovních interpelacích premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet návrh neprojednal, nyní je ve zkráceném připomínkovém řízení. Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví kritizovali někteří odborníci i opozice.

"Jsou tam věci, které my nikdy nepodpoříme, jako omezování osobní svobody jednotlivce nebo sledování spoluobčanů a tak dále," řekl Babiš na dotazy lidovce Marka Výborného. Podle něho by se fakticky vytvořil úřad s většími pravomocemi, než má ministr zdravotnictví a vláda jako celek.

"Je to jednoznačné pochybení ministerstva zdravotnictví. Neměli to vůbec dávat ven," odpověděl Babiš Zuzaně Majerové Zahradníkové (Trikolóra), která se na novelu také ptala a mluvila o speciálním úřadu na šmírování lidí a omezování lidských svobod. Babiš se ohradil proti tvrzení poslankyně o zavádění totalitních praktik. Za ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se premiér nepřímo postavil, když uvedl, že je nový a řeší koronavirovou krizi.

Osobních údajů se týká kritizované ustanovení, podle nějž by si hygienici mohli vyžádat od mobilního operátora data o pohybu prokazatelně nakaženého člověka v místech, kde setrval aspoň 20 minut až tři týdny nazpět. V současné době hygienici tato data mohou využít jen po souhlasu uživatele mobilního telefonu. Blatný ve sněmovně řekl, že není problém tuto část z návrhu vypustit. "Zákon nijak neztratí na své síle," uvedl. Za další navrhované úpravy se ale ministr postavil.

Centralizovaná hygienická služba by mohla omezit nebo zakázat cestování, setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, školy, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Mohla by také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce. Blatný tvrdí, že takové pravomoci krajské hygienické stanice už mají, jen je nelze vydávat celostátně. "Když nebude možnost omezení zavést plošně, nemělo by to smysl," míní. Podle Výborného jsou ale takové restrikce možné jen na úrovni kabinetu a musí podléhat sněmovní kontrole.