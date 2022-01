Odmítl si v letadle nasadit roušku a na letušku vystrčil zadek. Hrozí mu 20 let vězení

Devětadvacetiletý Shane McInerney cestoval do Spojených států letos v lednu. Týden poté stanul před soudem v New Yorku, kde byl obžalován.

Z trestního oznámení vyplývá, že si několikrát odmítl nasadit roušku, hodil v letadle plechovkou, která zasáhla do hlavy jednoho ze spolucestujících a nakonec si "stáhl kalhoty a spodní prádlo a vystrčil na letušku a další cestující zadek".

There was a full moon on a Delta flight.



Horrified passengers on a flight from Ireland to Kennedy Airport were shocked when an out-of-control man dropped his pants and mooned a passenger and everyone else in sight, feds said.https://t.co/S8waAWXRor