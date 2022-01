Bude katarský plyn zachraňovat Česko?

Scénář, kdy se vyhrotí konflikt mezi Ruskem a Západem a Vladimir Putin nařídí utáhnout kohouty plynovodů, kterými proudí zemní plyn ze západní Sibiře do Evropy, leckomu nedá spát.

Je reálný?

Evropa v nedbalkách, Amerika se stará

Nedostatku plynu na starém kontinentu, který může způsobit ruská invaze na Ukrajinu, se každopádně obává i americká vláda. Vyjednává proto o dodávkách zkapalněného plynu v tankerech z Kataru do Evropy, informuje agentura Bloomberg.

Shromažďování ruských vojáků u ukrajinské hranice naznačuje možnost ruského útoku na sousední zemi. Ruské vedení to popírá, ale spoléhat se na jeho ujištění nedá.

Bloomberg připomíná obavy některých evropských zemí, že sankce vůči Rusku vyhlášené v odvetě za invazi mohou přimět ruského prezidenta Vladimira Putina k tomu, že se rozhodne zastavit nebo omezit dodávky plynu do Evropy.

Čtyřicet procent evropské spotřeby plynu přitom pochází z Ruska a zhruba 30 procent z toho proudí přes Ukrajinu.

Ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu Brian Deese tento týden řekl, že americká vláda pracuje s partnery na zvýšení dodávek paliva do Evropy.

„Zaměřujeme se na to, aby Evropa měla přístup k dostatku zemního plynu v zimě a aby se snížil tlak i na jaře. Znamená to, že jednáme se spojenci, zejména s těmi, kteří těží plyn, abychom zajistili potřebné kapacity a způsob, jak plyn dopravit do regionu,“ cituje Bloomberg Deeseho.

Deese přiznává, že Američané nemohou Evropě mnoho plynu nabídnout. „V exportu našeho zemního plynu jsme na maximu kapacity (Totéž tvrdí Norové, poznámka autora). Můžeme však pracovat se spojenci a pokusit se najít způsob, jak zajistit produkt jiným způsobem (než z Ameriky),“ upozorňuje americký vyjednávač.

Katar jako vývozce do Evropy dává smysl. Patří k největším světovým těžařům zemního plynu. Tři čtvrtiny ho prodává do asijských států, Evropě poskytuje kolem pěti procent.

Především ale tahle monarchie z Perského zálivu má velká a dostupná ložiska plynu a je schopna těžbu rychle zvýšit.

Pro Rusko je „plynová“ Evropa zlatý důl

Klíčová je přitom otázka, zda by Rusko v případě ozbrojeného konfliktu vskutku uzavřelo kohouty. Andreas Goldthau, profesor mezinárodních vztahů Erfurtské univerzity tomu nevěří. Tvrdí, že si to Rusové prostě nemůžou dovolit.

„Plyn jako geopolitická zbraň může fungovat jen v nerovném obchodním vztahu, v němž má jedna strana jednoznačně navrch. A to není případ energetických vztahů Evropské unie s Ruskem. Evropa je přední zákazník a Rusko zase nemá tolik možností, kam vyvážet,“ vysvětluje profesor Goldthau v deníku Independent.

A pokud by si Rusko chtělo vyšlápnout třeba jen na Čechy?

Co kdyby nás chtělo vytrestat za chystané dodávky dělostřelecké munice ukrajinské armádě tím, že by omezilo nebo zastavilo dodávky zemního plynu do Česka?

Stěží myslitelné. Rusové by museli zemní plyn zastavit i Německu, Rakousku, Itálii a dalším státům. Tohle palivo se přeprodává z jedné země do druhé, teče různými směry.

„Plyn jako geopolitická zbraň může fungovat jen v nerovném obchodním vztahu, v němž má jedna strana jednoznačně navrch. A to není případ energetických vztahů Evropské unie s Ruskem.“ Profesor Andreas Goldthau

V příštích letech, pokud už nebudou vyhlašovány lockdowny, poptávka po zemním plynu v Evropě poroste. Zejména proto, že mnohé z uhelných elektráren se budou přestavovat na „o špetku zelenější“ paroplynové.

Podle zprávy asociací ENTSO-E a ENTSO-G, které sdružují evropské provozovatele přenosových a přepravních soustav, vzroste spotřeba plynu v elektrárnách Evropské unie do roku 2025 až o 70 procent. Pro Rusko by tedy evropský trh s plynem měl být zlatý důl.

Tanker se zkapalněným plynem připlouvá do polského přístavu Svinoústí. Polsko je zemí, která se snaží posílit nezávislost na ruském plynu. | zdroj: Profimedia

Za rok 2020 přitekl do Česka podle dat statistického úřadu zemní plyn za 26,2 miliardy korun, z toho podíl ruského plynu byl sedmdesátiprocentní. Zbývajících 30 procent, formálně vykázaných zejména jako dovoz z Norska, pochází ve skutečnosti zase z ložisek na západní Sibiři.

Obchodní data ukazují, že Rusové by se střelili do vlastní nohy, když by zemní plyn použili k vydírání. Přiměli by tím Evropu, aby si pospíšila s obnovitelnou energií, posilovala jadernou energetiku, anebo ve větším nakupovala zkapalněný plyn z jiných oblastí, byť bude dražší. A taková změna by patrně byla už trvalá.

Přesto se nedá vyloučit, že Rusko použije plyn jako nástroj nátlaku. Mít v záloze zkapalněný plyn od katarských šejků, anebo rovnou z horoucích pekel, není k zahození.