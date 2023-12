Odbyt piva v USA letos bude zřejmě nejnižší za čtvrt století

Odbyt piva ve Spojených státech od ledna do září klesl o více než pět procent a za celý letošní rok bude zřejmě nejnižší za poslední čtvrt století. Letošní bojkot piva Bud Light změnil poměry v pivovarnickém průmyslu a vynesl na první místo v USA mexické pivo Modelo Especial. Zároveň mnoho lidí přestalo pivo úplně pít. S odvoláním na údaje společnosti Beer Marketer’s Insights, která sleduje vývoj v odvětví, to dnes napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).

Z průzkumů také vyplývá, že chutě spotřebitelů se mění. Za poslední desetiletí dosáhl vrcholu zájem o řemeslné pivo, následně vrcholila mánie kolem nápoje označovaného jako hard seltzer. To je šumivý nápoj s nízkým obsahem alkoholu vyráběný přirozeným způsobem kvašení podobně jako pivo. K jeho výrobě se používají pivovarnické kvasnice. Nyní lidé sahají po nealkoholických pivech a koktejlech v plechovkách. Je zde také generační obměna, mladší dospělí pijí méně alkoholu než starší spotřebitelé a dávají přednost lihovinám před pivem. Řada spotřebitelů rovněž upouští od alkoholu, konkrétně od piva, a to kvůli zdravotním důvodům nebo kvůli hubnutí. Dalším faktorem poklesu prodeje piva je konopí. Ve státech, kde bylo zlegalizováno užívání marihuany, někteří spotřebitelé přešli od alkoholu ke konopí, upozornila analytička firmy TD Cowen Vivien Azerová. Hodnota legálního trhu s konopím v USA se v letošním roce odhaduje na 29 miliard dolarů (téměř 645 miliard korun). TD Cowen odhaduje, že v příštích pěti letech získá tato kategorie 18 milionů uživatelů, zatímco kategorie alkoholických nápojů o dva miliony uživatelů přijde. Prodej piva Bud Light letos prudce klesl a značka přišla o titul nejprodávanějšího piva v USA, který držela od roku 2001. Značka čelí od dubna bojkotu Američanů, které pobouřila spolupráce firmy s jednou transgenderovou komičkou. Pivovar Anheuser-Busch InBev, který pivo Bud Light vyrábí, se snaží o návrat značky pomocí marketingové akce, ve které vystupují současné a bývalé hvězdy Národní fotbalové ligy. Nejprodávanější značkou podle tržeb v maloobchodě se v letošním roce stalo mexické pivo Modelo Especial, jehož dovoz do USA zajišťuje firma Constellation Brands. Bud Light si ale udržel pozici jedničky podle objemu prodeje v USA. Letos rostly i další značky, jako Yuengling a Pabst Blue Ribbon. Objem prodeje pivovaru Molson Coors, který vyrábí piva Coors Light a Miller Lite, vzrostl poprvé za 15 let. Mluvčí pivovaru Molson Coors se také domnívá, že obavy o celkové zdraví odvětví piva nejsou namístě. „Není to ani tak problém piva, jako spíše problém Bud Light,“ řekl. Jedním ze světlých bodů v kategorii piva je kromě nárůstu obliby nealkoholických piv také zvýšený zájem o sladové nápoje s plnou chutí, jako je Modelo Chelada od Constellation Brands a Twisted Tea od Boston Beer. Modelo Chelada, pivní koktejl v plechovce, oslovuje více ženy a mladší spotřebitele, než je tomu u tradičního piva. Mohlo by vás zajímat Prazdroj zdraží od října balená i čepovaná piva průměrně téměř o šest procent

Cena piva v Praze by po změně DPH mohla překročit 70 Kč za půllitr

Z recyklované odpadní vody se dá vyrobit pivo i splachovat toaleta, ukázal americký projekt

U zrodu ležáku stál baron bez dědice a vévoda špindíra

Promáčknout, vypít, vyhodit: Pivo z plechu slaví jubileum