Obviněný soudce míří do vazby, případ je vážný

Soudce Ivana Elischera, který je obviněn z přijímání úplatků a ovlivňování trestních řízení ve prospěch obžalovaných, poslal dnes obvodní soud do vazby. Novinářům to po jednání řekli soudcova advokátka Lucie Kýčková a státní zástupce Vladimír Pazourek. Podle soudu existuje důvodná obava, že by Elischer mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky či opakovat trestnou činnost.