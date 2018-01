Kauza Lidový dům: Právník Halbich miliony nedostane

Penta Hospitals koupila od holdingu RG Investment Psychiatrickou nemocnici Písek. Začlení ji do stávající sítě čtyř nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, které v Česku provozuje. Cenu Penta nezveřejnila.

Investiční model pro zajištění stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany doporučí pracovní skupina vládě do konce března, předpokládá generální ředitel firmy ČEZ Daniel Beneš. Debata se týká tří variant, o nichž loni v červnu rozhodl vládní výbor pro jadernou energetiku. Podle nich by měla výstavbu prostřednictvím svých společností zajišťovat polostátní firma ČEZ nebo stát.

V Sedlčanech na Příbramsku skončí tradiční výroba sýrů. Společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic ji postupně přesune do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. Důvodem je zvýšení efektivity a optimalizace výroby v současném tvrdém konkurenčním prostředí. Opatření se dotkne zhruba 260 lidí. Podle starosty Jiřího Buriana (ODS) je to pro město špatná zpráva.

V Sedlčanech na Příbramsku skončí tradiční výroba sýrů. Společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic ji postupně přesune do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. Důvodem je zvýšení efektivity a optimalizace výroby v současném tvrdém konkurenčním prostředí. Opatření se dotkne zhruba 260 lidí. Podle starosty Jiřího Buriana (ODS) je to pro město špatná zpráva.

Mrtvých při dopravních nehodách bylo letos v lednu v Česku nejvíce za posledních šest let. Zemřelo 41 lidí, o 11 více než loni v lednu. Tragičtější byl naposledy leden roku 2012 s 46 oběťmi. Údaje jsou předběžné, oficiální čísla zveřejní policie asi za týden. Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha přispěla k nárůstu úmrtí malá viditelnost chodců i mírné počasí.

Mrtvých při dopravních nehodách bylo letos v lednu v Česku nejvíce za posledních šest let. Zemřelo 41 lidí, o 11 více než loni v lednu. Tragičtější byl naposledy leden roku 2012 s 46 oběťmi. Údaje jsou předběžné, oficiální čísla zveřejní policie asi za týden. Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha přispěla k nárůstu úmrtí malá viditelnost chodců i mírné počasí.

V Česku se od čtvrtka zavádí sedmidenní placená otcovská dovolená . Mohou na ni nově chodit muži po narození potomka, pokud si platí nemocenské pojištění. Volno si pak mohou vybrat do šesti týdnů poté, co dítě přišlo na svět. Z nemocenské dostanou 70 procent základu svého příjmu.

Slovenská vláda se chystá obnovit poskytování podpory zemědělcům na pohonné hmoty, takzvanou zelenou naftu. Po schůzce lídrů koaličních stran do ve středu novinářům řekl premiér Robert Fico. Podle ministerstva zemědělství nárok na zmiňovanou dotaci nebudou mít všichni farmáři. Další peníze stát plánuje vyčlenit na rekonstrukci vysokoškolských internátů. Za projekty zaplatí v přepočtu více jak miliardu korun.

Slovenská vláda se chystá obnovit poskytování podpory zemědělcům na pohonné hmoty, takzvanou zelenou naftu. Po schůzce lídrů koaličních stran do ve středu novinářům řekl premiér Robert Fico. Podle ministerstva zemědělství nárok na zmiňovanou dotaci nebudou mít všichni farmáři. Další peníze stát plánuje vyčlenit na rekonstrukci vysokoškolských internátů. Za projekty zaplatí v přepočtu více jak miliardu korun.

Ministerstvo zahraničí zvýší kapacity, aby mohlo vyřídit ročně až 20 tisíc žádostí z Ukrajiny o práci v Česku, tedy zhruba dvojnásobek současného počtu. Víc zaměstnanců by mělo do ČR přicházet i z Mongolska a Filipín, kde začnou platit pravidla podobná jako pro Ukrajinu. Úřad sonduje i pracovní trh Srbska a Běloruska. Po jednání vlády to uvedl šéf české diplomacie Martin Stropnický (ANO). Rozšíření služeb konzulátů bude podle něj stát 50 milionů korun.

Memorandum o těžbě lithia je neplatné, řekl ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Dodal, že kabinet dal za úkol ministru průmyslu Tomáši Hünerovi (za ANO) dojednat právní nezávaznost dokumentu. Ministr by měl také zaúkolovat státní podnik Diamo, aby provedl průzkum ložiska. Premiér doplnil, že se neobává případných soudních sporů ani arbitráží ze strany European Metals Holdings (EMH).

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj odvedla. Informovalo o tom ve středu ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 80,6 miliardy korun.

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj odvedla. Informovalo o tom ve středu ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 80,6 miliardy korun.

Francouzská policie ve středu vzala do vazby jednoho z nejznámějších odborníků na islám Tariqa Ramadana, jehož obvinily ze znásilnění dvě ženy. Renomovaný švýcarský akademik je od rána u výslechu, informují francouzská média. Policie musí do 48 hodin rozhodnout, zda proti němu vznese obvinění, nebo jej propustí. Vědec tvrzení žen popírá.

Francouzská policie ve středu vzala do vazby jednoho z nejznámějších odborníků na islám Tariqa Ramadana, jehož obvinily ze znásilnění dvě ženy. Renomovaný švýcarský akademik je od rána u výslechu, informují francouzská média. Policie musí do 48 hodin rozhodnout, zda proti němu vznese obvinění, nebo jej propustí. Vědec tvrzení žen popírá.

Evropské antirasistické hnutí EGAM (European Grassroots Antiracist Movement) odsoudilo nedávné výroky předsedy SPD Tomia Okamury o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Podle Okamury tábor nebyl oplocený, a ti, kteří v něm byli, se mohli po okolí volně pohybovat. Podle hnutí EGAM je to "nejklasičtější popírání" romského holokaustu a snaha o vytváření paralelní historie.

31. 1. 13:20