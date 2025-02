Oblíbená herečka z Ulice slaví narozeniny. Skutečný věk by jí ale neodhadl nikdo

Někdo se zkrátka umí dobře narodit – skutečný věk by oblíbené herečce správně tipnul málokdo.

Herečka Jana Bernášková právě oslavila 44. narozeniny. Možná ji znáte jako Ivetu Hájkovou ze seriálu Vyprávěj či jako kadeřnici Bety z neméně oblíbeného seriálu Ulice.

Její cesta životem byla plná zajímavých momentů, úplný začátek ale zní téměř idylicky: Kdo z nás má nebo měl takové štěstí, že hned jako malé dítě měl úplně jasno, co chce dělat? Něco podobného je obrovská vzácnost, ale pro Janu realita, protože o hraní snila právě už od raného dětství – už v mateřské školce se netajila představami o tom, že si zahraje v pohádce.

Cesta do Prahy a první úspěchy

Bylo ale potřeba začít od píky a Jana proto nejdřív chodila do dramatického kroužku a později pokračovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Tam se sen pomalu začal plnit – první herecká příležitost přišla, když bylo Janě 16 let: Zahrála si v Divadle Petra Bezruče. Později strávila několik let v Národním divadle v Ostravě.

Ve 24 letech se přestěhovala do Prahy, kde nejdřív chvíli pracovala jako servírka. Sen však rozhodně nenechala zemřít a po chvíli se jí podařilo získat angažmá v Divadle na Vinohradech. Asi největší zlom přišel, když ji režisér Dušan Klein obsadil jako kadeřnici Bety v Ulici. Jana najednou byla daleko víc vidět a nahrnuly se další nabídky práce: Třeba seriály Horákovi, Co ste hasiči či film Bestiář. Klíčový bod její kariéry však byla role Ivety v seriálu Vyprávěj.

Osudové setkání a rozchod

Seriál Vyprávěj přitom pro Janu nebyl zásadní jen z kariérního pohledu, při natáčení se totiž rovnou seznámila i se svým budoucím mužem, scenáristou Rudolfem Merknerem. „Byl to pro mě osudový projekt, protože jsem díky němu potkala svého manžela,“ přiznala herečka. Vztah trval 15 let, během nichž společně vychovávali syna Teodora. Na konci roku 2024 však přišel rozchod: Jana na Instagramu uvedla, že vztah dospěl ke konci, ale zdůraznila, že za tím nestál nikdo třetí. I po rozchodu se oba nadále podílejí na výchově syna.

Ještě před Merknerem žila Jana pět let s divadelním režisérem Davidem Drábkem, s nímž má nyní již dospělou dceru Justýnu. Ta po své zdědila matce nejen krásu, ale i charisma, a mnozí je považují spíše za sestry než za matku a dceru: „Lidé nám často říkají, že vypadáme jako sestry. Někdy se podívám na fotku a myslím si, že je to mamka, ale pak zjistím, že jsem to já,“ přiznala Justýna v rozhovoru.

Herečka a spisovatelka

Jana Bernášková nemá jen jeden talent. Krom herectví umí také psát, a to neříkáme jako nějaký mírně shovívavý kompliment, to říkáme jako holý fakt: V roce 2020 vydala svou první knihu s názvem Jak přežít svého muže, která se dočkala i filmového zpracování, v němž si Jana zahrála hlavní roli. A železo je třeba kout, dokud je žhavé: Jana hned navázala dalšími knihami – v roce 2021 vydala titul Coura a o dva roky později knihu Koloušek.