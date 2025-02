Zakladatelka centra pro léčbu závislosti nabízí pomoc: "Pro Dádu máme místo"

Příležitostí a pomocných rukou bylo nabídnuto přehršel, teď už je jen na Dádě, jestli to s léčením myslela vážně.

Dáda Patrasová není úplně v pohodě a její údajný problém s přílišnou náklonností ke sklence se v médiích naplno přetřásá už asi čtrnáct dní. Katalyzátorem byl incident, kdy Dáda nedorazila na domluvené natáčení, protože se místo toho opíjela v hospodě, kam pro ni dokonce musela policie. Že je potřeba něco udělat, se shodují nejen známé osobnosti, ale i odborníci. A s nabídkou pomoci nyní přišla zakladatelka centra Alkos pro léčbu závislostí a autorka knihy „Zápisník alkoholičky“ Michaela Duffková.

Nabídka pomoci

Michaela Duffková, která má se závislostí a alkoholismem vlastní velmi temnou zkušenost, se ze svých problémů dokázala dostat a nyní se s tím samým snaží pomoci i ostatním.

A místo má prý nejen pro Dádu, ale i pro manžela Felixe: „Velmi rádi je oba v našem centru přivítáme,“ sdělila pro Blesk. Duffková zároveň doporučuje, aby Dáda léčbu moc neodkládala, protože každý den, kdy se problém neřeší, situaci jen zhoršuje. Místo toho už by mohlo přijít uzdravení a návrat k normálnímu životu:¨„Vyhledat pomoc není ostuda, naopak je to velmi odvážný krok, který může změnit život nejen jí, ale i celé její rodině,“ dodala.

Apel na rychlé řešení

Sama Duffková si prošla těžkým obdobím spojeným s alkoholismem a moc dobře proto ví, jak obtížné připustit problém a říct si o pomoc: „Doufala jsem a naivně věřila, že to zvládnu sama. Nakonec jsem ale pochopila, že bez pomoci to nejde, a jsem za to vděčná,“ vzpomíná na své zkušenosti.

Dáda se nedávno po podivné otočce, kdy nejdřív tvrdila, že se nic neděje a o ničem neví, nechala slyšet, že na léčení nastoupí. Ale jen v případě, že její manžel Felix nastoupí s ní. Ten s tím souhlasil: „Nemám problém s alkoholismem, svou práci zvládám a nemám pověst nespolehlivého muzikanta. Ale pokud Dáda říká, že půjde na léčení, když půjdu i já, tak říkám ano. Rád jí pomůžu,“ sdělil pro eXtra.cz. Zda bylo prohlášení míněno vážně a něco se opravdu bude dít, nicméně zatím zůstává ve hvězdách.

Duffková také neměla moc velkou radost z postoje moderátora Aleše Cibulky, který se Dády zastal a problém de facto bagatelizoval. Podle ní tím herečce spíše uškodil: „Nelíbilo se mi, že se jí Aleš Cibulka zastal. Tím jí opravdu nepomohl. Naopak, Dáda by s léčbou neměla čekat ani jediný den,“ dodala.