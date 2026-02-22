Obleva nebezpečně zvyšuje hladiny: ČHMÚ vydává výstrahu na celý týden dopředu
22. 2. 2026 – 14:50 | Magazín | BS
Česko zažívá již dříve avizované oteplení, obleva s sebou ale také nese nebezpečí stoupajících vodních toků.
Jak odborníci z ČHMÚ předpovídali již prakticky celý týden, teploty o víkendu vystřelily vzhůru a sněhová pokrývka, která stále pokrývala značnou část země, začala rychle mizet. Jenže voda se samozřejmě jen tak nikam neztrácí a náhlý přísun hrozí zvednout hladiny vodních toků.
Meteorologové proto vydávají hned dvě výstrahy.
Jedna platí jen pro dnešní odpoledne, noc a zítřejší ráno: „V neděli 22. 2. během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne,“ stojí na sociální síti ČHMÚ.
Výstraha kvůli povodňové bdělosti ale bude v platnosti výrazně déle: Na stránkách ČHMÚ svítí až do pátku 27.2.
„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme dosažení 1. SPA v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice,“ upřesňují meteorologové.
„Územní platnost byla rozšířena o horní povodí Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy. Vzestupy očekáváme od nedělního večera a v průběhu noci na pondělí. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ nabádají odborníci.