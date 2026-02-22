Dvojčata a každý jiný otec? Případy, které řeší svět
22. 2. 2026 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Dvojčata a každé s někým jiným. Na první pohled to zní spíš jako příběh ze světa zvířat než lidská realita. Jenže představte si, že se to skutečně stalo. A ne jen jednou. Přestože jde o mimořádně vzácný jev, lékaři se s ním už setkali i v Česku. Fenomén, který má jasné biologické vysvětlení, dnes potvrzují genetické testy i odborná literatura.
Odborně se tento jev označuje jako heteropaternální superfekundace – a genetické testy jej mohou odhalit i v případech, kde by to nikdo nepředpokládal. V praxi jde o situaci, kdy žena během jednoho plodného období naváže intimní vztah se dvěma různými muži. Pokud v daném cyklu uvolní dvě vajíčka a dojde k jejich oplodnění, může se stát, že každé z nich oplodní spermie jiného muže. Výsledkem jsou dvojvaječná dvojčata, která mají stejnou matku, ale odlišné biologické otce.
Co to znamená? Lehce odborněji
Aby mohlo dojít k tomu, že dvojčata mají různé otce, musejí být splněny tři podmínky:
- Žena v jednom cyklu uvolní dvě vajíčka (tzv. vícečetná ovulace / hyperovulace).
- V krátkém časovém okně dojde k pohlavnímu styku se dvěma různými muži.
- Každé vajíčko oplodní spermie jiného muže → vzniknou dvojvaječná dvojčata, ale geneticky budou „polosourozenci“ (stejná máma, jiný táta).
Zní to divoce? Ano, ale biologie je v tomhle směru pragmatická: pokud jsou v těle přítomné životaschopné spermie a dojde k ovulaci dvou vajíček, může se „rozdat“ otcovství na dvě strany.
Proč to vůbec může časově vyjít
Klíčové je, že spermie v ženském reprodukčním traktu běžně přežívají několik dní – typicky se uvádí zhruba 3 až 5 dní (za vhodných podmínek). To vytváří překryv, kdy se oplodnění může stát i několik dní po styku.
Jak vzácné to je (a proč se čísla liší)
Heteropaternální superfekundace se považuje za velmi vzácnou. Zároveň se její „četnost“ těžko odhaduje, protože se na ni často přijde až ve chvíli, kdy někdo řeší otcovství.
Známý forenzní přehled z databáze testů otcovství popsal tři případy v rozsáhlém souboru a uvádí zjištěnou frekvenci 2,4 % mezi dvojvaječnými dvojčaty v paternitních sporech – tedy ve velmi specifické skupině, která neodpovídá běžné populaci (proto se to nedá jednoduše zobecnit).Novější kazuistiky z forenzní praxe ukazují, že se jev občas potvrdí i dnes – typicky právě při genetických analýzách dvojčat.
Jak se na to přijde: většinou náhodou, vždycky díky DNA
V běžném životě si toho rodina často nemusí všimnout – dvojvaječná dvojčata mohou vypadat odlišně i při stejném otci. Zlom přichází až tehdy, když:
- se dělá DNA test otcovství (např. kvůli soudnímu řízení),
- genetika ukáže překvapivý výsledek,
- nebo se testují oba sourozenci a vyjde, že pro každé dítě vychází jiný biologický otec.
Právě genetické testování je jediný spolehlivý způsob, jak heteropaternální superfekundaci prokázat.
Jasně doložené případy
Brazílie – 19 letá žena porodila dvojčata od dvou otců
V roce 2025 se v Brazílii objevil případ, kdy 19 letá žena porodila dvojčata, a DNA testy potvrdily, že každé dítě má jiného biologického otce. Případ potvrdily testy otcovství a je jasně označován jako heteropaternální superfekundace – dvě vajíčka oplodněná spermatem dvou různých mužů během stejného ovulačního cyklu.
USA – Dvojčata s různými otci
V roce 2009 genetické testy v Texaském Dallasu odhalily, že dvojčata Justin a Jordan mají různé biologické otce. Otec jednoho z chlapců byl potvrzen přes DNA, zatímco toho druhého ne, což přesně odpovídá fenoménu heteropaternální superfekundace.
Kolumbie – vědecky publikovaný případ
V odborném článku z kolumbijské studie byl popsán případ dvojčat, která měla různé biologické otce, potvrzený pomocí robustních DNA analýz STR markerů a Y-chromozomálních studií. Tento případ byl publikován ve vědecké literatuře jako case report a potvrzuje, že jde o validní biologický jev.
Podobné případy nejsou jen raritní kuriozitou; genetické testy ve světě opakovaně potvrdily, že k nim skutečně dochází.