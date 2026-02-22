Nejbližší priority Červeného budou Nová zelená úsporám a akcelerační zóny
22. 2. 2026 – 13:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mezi nejbližší priority kandidáta na ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) v čele úřadu bude pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) a úprava systému tzv.
akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. Personální změny ve správách národních parků zatím nechystá. Červený to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Červeného by měl prezident Petr Pavel jmenovat ministrem v pondělí.
"Mou první starostí budou akcelerační zóny a Nová zelená úsporám. To se musí vyřešit co nejdříve," řekl Červený.
Potvrdil, že program NZÚ bude v nějaké formě pokračovat. "Máme to předpřipravené," podotkl. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) dnes uvedl, že do programu pro letošní rok půjdou zhruba čtyři miliardy korun, možná víc. Vláda podle něj počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude Červený v pondělí jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Podle Červeného je potřeba také upravit systém akceleračních zón, protože jsou na něj navázány peníze z EU a při současné úpravě by o ně stát mohl přijít. Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren, než standardně. Podle Červeného je současné nastavení, které schválila předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS), špatné a vyvolává obavy obcí.
K informacím Deníku N, že jedním z prvních připravených kroků bude odvolání ředitele krkonošského národního parku Robina Böhnische, dále ředitele Agentury ochrany životního prostředí Františka Pelce nebo ředitele šumavského národního parku Pavla Hubeného, řekl, že to nyní nechystá. "Nemám to teď v plánu," uvedl Červený.
Motoristé nominací poslance Červeného ustoupili od předchozích prohlášení svých lídrů, že trvají na poslanci Filipu Turkovi. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Prezident v minulých dnech potvrdil, že v pondělí Červeného jmenuje ministrem životního prostředí.