Jak z pohádky! Agáta Hanychová přichystala nádhernou oslavu pro dcerku, nešetřila na ničem
16. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Že by snad známá influencerka nechtěla dceři dopřát jen to nejlepší, to se říct nedá.
Snad každé dítě sní o pořádně velkolepé oslavě narozenin. A mít za maminku známou influencerku, která rozhodně nevydělává úplně málo, je v takovém případě zásadní výhoda.
Mia Prachařová, dcera Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře, oslavila osmé narozeniny. A maminka si dala záležet, aby to byla oslava, na kterou se jen tak nezapomíná.
„Krásná oslava!!! Mia 8let a 8 kámošek!!!!“ radovala se Agáta na sociálních sítích.
Na přiloženém videu pak můžeme sami posoudit, že se muselo jednat o opravdu krásný den, který by si určitě přála každá osmiletá holčička.
Nechyběla zábava pro mladé dámy: Pletly se copánky, malovaly se nehty a podobně. Samozřejmostí byla i spousta různého občerstvení a náležitě impozantní dort s ovocem.
Komentáře Agátiných sledujících se předhání ve chvále a nejčastěji opakují, že se z influencerky stala už opravdu dobrá matka. Což snad Agátě nemůže upřít ani její největší nepřítel: Jak jde o děti, není k zastavení. V tom nejlepším slova smyslu.
