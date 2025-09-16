Dnes je úterý 16. září 2025., Svátek má Ludmila
Počasí dnes 18°C Skoro zataženo

Jak z pohádky! Agáta Hanychová přichystala nádhernou oslavu pro dcerku, nešetřila na ničem

16. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Jak z pohádky! Agáta Hanychová přichystala nádhernou oslavu pro dcerku, nešetřila na ničem
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Že by snad známá influencerka nechtěla dceři dopřát jen to nejlepší, to se říct nedá.

Snad každé dítě sní o pořádně velkolepé oslavě narozenin. A mít za maminku známou influencerku, která rozhodně nevydělává úplně málo, je v takovém případě zásadní výhoda.

Mia Prachařová, dcera Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře, oslavila osmé narozeniny. A maminka si dala záležet, aby to byla oslava, na kterou se jen tak nezapomíná.

„Krásná oslava!!! Mia 8let a 8 kámošek!!!!“ radovala se Agáta na sociálních sítích.

Na přiloženém videu pak můžeme sami posoudit, že se muselo jednat o opravdu krásný den, který by si určitě přála každá osmiletá holčička.

Nechyběla zábava pro mladé dámy: Pletly se copánky, malovaly se nehty a podobně. Samozřejmostí byla i spousta různého občerstvení a náležitě impozantní dort s ovocem.

Komentáře Agátiných sledujících se předhání ve chvále a nejčastěji opakují, že se z influencerky stala už opravdu dobrá matka. Což snad Agátě nemůže upřít ani její největší nepřítel: Jak jde o děti, není k zastavení. V tom nejlepším slova smyslu.

Tagy:
narozeniny oslava dcera influencer
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Objevte triky, jak mít rty déle plné, svůdné a bez známek stárnutí

Následující článek

Polsko zneškodnilo dron nad vládními budovami, zadrželo Bělorusy, oznámil Tusk

Nejnovější články