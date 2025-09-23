Objem obchodů s zlatem a stříbrem v ČR za dekádu stoupl trojnásobně na 12 mld Kč
23. 9. 2025 – 14:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Objem obchodů se zlatem a stříbrem v ČR za deset let vzrostl zhruba trojnásobně na 12 miliard Kč.
Do zlata nyní spoří podle kvalifikovaného odhadu přes pět procent populace, před pěti až deseti lety to byly zhruba tři procenta, řekl dnes novinářům předseda představenstva společnosti Golden Gate Libor Brůna.
Průměrný desetiletý výnos investic do zlata v ČR činí podle dat Golden Gate zhruba 160 procent, pětiletá investice znamenala zhodnocení o zhruba 90 procent. Zlato se drží na pátém místě mezi nejoblíbenějšími formami investic, podle srpnového průzkumu společnosti IBRS mu důvěřuje 52 procent oslovených, v meziročním srovnání se to výrazně nemění.
Například v roce 2022, kdy cena zlata prudce vzrostla z důvodů války na Ukrajině, Češi do zlata u Golden Gate investovali čtyři miliardy korun a v případě jejich prodeje by si na konci loňského roku odnesli přes 5,4 miliardy korun.
Nejoblíbenějším zlatým produktem na českém trhu je momentálně slitek jedné trojské unce. V případě stříbra je to dlouhodobě kilový slitek. Letos je ale nejprodávanější uncový stříbrný slitek uskladněný ve Švýcarsku, a to díky nulové DPH.
Cena zlata v těchto dnech prolomila rekord a dosáhla úrovně 3700 USD za troyskou unci, což představuje nárůst o 41 procent od začátku roku, Výrazně roste také poptávka po stříbře. Jeho cena po 14 letech překročila hranici 40 USD za troyskou unci a meziroční zájem v srpnu vzrostl u Golden Gate 2,5násobně.
"Růst cen drahých kovů odráží nejen globální ekonomickou nejistotu, ale i pokračující důvěru investorů v dlouhodobou hodnotu zlata a stříbra. Češi čím dál více přemýšlejí o ochraně svého majetku prostřednictvím reálných aktiv,“ uvedl Brůna.
Společnosti Golden Gate vzrostly tržby za prvních osm měsíců roku 2025 o 63 procent a překročily hranici dvou miliard korun. Stále více českých investorů má zájem také o bitcoin coby alternativu nebo doplnění portfolia. Sesterská společnost GG Digital dosáhla obratu za prvních osm měsíců roku 550 milionů korun, což je meziroční růst o 22 procent.
Hlavními problémy světové, ale i české ekonomiky jsou podle analytika společnosti Pavla Ryby stárnoucí populace, neudržitelné deficity státních rozpočtů, deglobalizace a dekarbonizace. Společným jmenovatelem těchto vlivů je rostoucí inflace. Ta je zřejmě jedinou cestou, jak předlužené státy budou řešit svoji neudržitelnou dluhovou a rozpočtovou situaci, podotkl.
Golden Gate působí na českém trhu od roku 2011 a patří mezi největší obchodníky s drahými kovy. Klientům nabízí investiční zlato, stříbro, platinu a přes další společnosti ve skupině Golden Gate také možnost investovat do digitálních aktiv a vlastních investičních fondů.