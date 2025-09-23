Ztracený princ? Harry hledá cestu zpět k otci i bratrovi, ale čas se krátí
23. 9. 2025 – 14:05 | Magazín | Žanet Ka
Královská rodina mu přestala věřit. Meghan je pro ni symbolem rozkolu. A Harry? Pomalu rozplétá klubko chyb, které ho odvedly od rodiny. Jeho návrat však visí na vlásku.
Ještě před pár lety býval princ Harry považován za okouzlující neformální tvář královské rodiny, která dokázala propojit tradici s moderním šarmem. Dnes je však jeho obraz mnohem složitější. Rozhovory plné výčitek, kontroverzní kniha, rozkol s otcem a bratrem, spory kolem Meghan… to všechno z něj udělalo černou ovci rodu Windsorů. A přestože čas se krátí, Harry se zdá být odhodlaný některé z mostů, které sám spálil, znovu postavit.
V polovině září oslavil své 41. narozeniny a před nimi se po roce a půl setkal s otcem. Bylo to krátké, téměř hodinové setkání nad šálkem čaje, ale i to stačilo k naději: král Karel III. si konečně našel čas, který dříve pro syna neměl. Je to jen malý krok, nebo začátek skutečného smíření?
Harry se v posledních měsících snaží napravit pět zásadních chyb svého života. A právě na nich stojí i padá jeho šance, že se jednou vrátí do rodiny, k níž pořád patří krví i srdcem.
Únik před publicitou, který se změnil v hon za pozorností
Když s Meghan v roce 2020 oznámili odchod z královských povinností, mluvili o ochraně soukromí. Jenže místo tichého života za oceánem následoval rozhovor s Oprah, pak dokumentární série „Harry a Meghan“. Harry se chtěl skrýt před blesky fotoaparátů, a přitom se sám ocitl v jejich nejsilnějším světle. Teprve skandál s charitativní organizací Sentebale, odkud musel odejít po ostré kritice vlastního šéfa, mu ukázal, že je čas zmizet z titulních stran. Dnes se stáhl do pozadí a nechává zazářit Meghan, která se plně vrhla do své kuchařské show.
Rozhovor, který rozdělil rodinu
Královská rodina snesla mnohé, ale rozhovor s Oprah Winfreyovou v roce 2021 byl okamžikem, kdy se vše zlomilo. Meghan popsala život v paláci jako „peklo“, od přísného protokolu až po údajné projevy rasismu. Harry seděl po jejím boku a mlčel, a právě to mlčení se mu dodnes vrací jako bumerang. Poté přišla jeho vlastní kniha, v níž obvinil otce z citového chladu a bratra z rivality. Nejbolestivější byla skutečnost, že kniha vyšla jen pár měsíců po smrti královny Alžběty II. Nyní se Harry snaží alespoň malými gesty naznačit, že si uvědomuje, jak hluboké rány způsobil.
Emocionalita jako slabina
Harry byl vždy emotivní, a právě tato vlastnost ho přivedla k mnoha unáhleným rozhodnutím. Rivalita s Williamem, pocity „náhradníka“ a komplex méněcennosti v něm doutnaly od dětství. Dnes je ale patrné, že se učí držet zpátky. V poslední době jeho výroky postrádají ostrost, která dříve tolik zraňovala. Možná poprvé se snaží budovat obraz muže, který hledá klid místo dramat.
Návrat ke královským povinnostem?
Na jaře 2025 veřejně prohlásil, že lituje odloučení dětí od rodiny a chtěl by jim ukázat Británii. Po srpnovém čajovém setkání s otcem se ale zdá, že Harry skutečně sondoval možnost návratu k oficiálním povinnostem. Jenže čas běží, jestli Karel III. předá trůn Williamovi, jeho šance zmizí. William dal jasně najevo, že pro bratra v týmu místo nemá.
Manželství s Meghan- kotva, nebo přítěž?
Harry a Meghan od počátku čelili spekulacím. Ona chtěla kariéru, on hledal únik před královským protokolem. Meghan dnes konečně stojí na vlastních nohách díky kulinářské show. Bulvár často mluví o rozvodu, ale pár trvá na opaku. Nicméně faktem zůstává, že pro rodinu je Meghan symbolem rozkolu. Pro mnohé by bylo jednodušší přijmout Harryho zpět, ale bez ní.
Cesta zpět?
Harry má před sebou těžký úkol. Vztahy s rodinou se nenapravují přes noc a už vůbec se neobnovují jedním gestem. Přesto, když 15. září sfoukl svíčky na svém narozeninovém dortu, mohl mít pocit, že tentokrát začíná opravdu nová kapitola. Otázkou zůstává: stihne ji rozepsat dřív, než se dveře Buckinghamského paláce definitivně zavřou?