Obávaná varianta omikron v Česku potvrzena (AKTUALIZOVÁNO)

(Aktualizováno) Liberecká nemocnice v sobotu potvrdila první známý výskyt nové koronavirové varianty omikron v Česku. Informovala o tom Česká televize.

Podezřelý vzorek zachytil PCR test.

Variantou omikron se nakazila žena z Libereckého kraje, která se do Česka vrátila z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Je očkovaná a má jen lehký průběh covidu.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ČT sdělila, že žena cestovala ve skupině několika lidí z Česka – ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy. Hygienici už dohledali její kontakty.

„Máme dotrasované kontakty, jak rodinné, tak jsme trasovali také spolucestující,“ řekla Svrčinová v rozhovoru pro ČT24.

Výsledek z liberecké nemocnice dává více než devadesátiprocentní jistotu nákazy variantou omikron. Bude ho ještě ověřovat Národní referenční laboratoř.

Kvůli vysoce nakažlivé variantě omikron musejí Češi i obyvatelé zemí Evropské unie od soboty po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v Česku mají vstup do země zakázaný.

U vzorků lidí cestujících do Česka z celé Afriky nebo zemí, kde už se výskyt varianty omikron potvrdil, se bude její přítomnost zjišťovat při PCR testech. Případné nakažené budou hygienici přednostně trasovat.

Omikron vykazuje mnoho mutací, které podle biologů patrně vedou ke snadnějšímu přenosu. Potrvá ještě týdny, než bude jasné, jaké konkrétní důsledky mutace mají. Předběžné poznatky ukazují na zvýšené riziko reinfekce ve srovnání s jinými znepokojivými variantami.

(12:14, původní zpráva) Jedna z laboratoří ověřuje možný výskyt nové koronavirové varianty omikron v Česku. Podezřelý vzorek zachytil PCR test. Agenturu ČTK o tom v sobotu informovala mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

Nové variantě koronaviru s označením B1.1.529 dala Světová zdravotnická organizace jméno omikron. Experti variantu poprvé zaznamenali v Jižní Africe 9. listopadu. Poznatky z Jižní Afriky naznačují, že je nakažlivější než varianta delta, která teď ve světě převládá.

„V tuto chvíli jedna z krajských sekvenujících laboratoří ověřuje možný výskyt pozitivního vzorku varianty omikron na území našeho státu. Čekáme na potvrzení, nebo vyvrácení záchytu... Podle nám dostupných informací daná osoba uvedla, že před návratem do Česka pobývala v Namibii,“ cituje ČTK mluvčí.

Web tn.cz informuje, že žena pochází z Liberce. Během pobytu v Namibii a letěla zpět do Česku přes Jižní Afriku a Dubaj. Je očkovaná, má lehký průběh a výsledek sekvenačního testu bude v neděli.

Neklid v Evropě vyvolala informace, že 61 cestujících, kteří v pátek večer přiletěli ve dvou letadlech z Jihoafrické republiky na amsterodamské letiště Schiphol, má koronavirus. Zdravotníci testují, zda se nenakazili právě variantou omikron.

V Evropě se zatím potvrdily tři případy nákazy variantou omikron - jeden v Belgii a dva v Británii.