Strach z omikronu v Nizozemsku. Desítky lidí přiletěly z Afriky s koronavirem

Na 600 cestujících dorazilo dvěma lety společnosti KLM. Poté se museli několik hodin podrobovat testování kvůli obavám z nové varianty viru, o které informovala ve čtvrtek Jihoafrická republika a později testy odhalily lidi infikované touto mutací i v dalších zemích včetně jednoho případu v Belgii.

Původně agentura Reuters psala, že mezi cestujícími z Kapského města a Johannesburgu by mohlo být až 85 pozitivních na koronavirus. V sobotu ráno tento počet zdravotníci upřesnili a potvrdili, že testy prokázaly virus u 61 lidí.

Nová varianta koronaviru způsobující nemoc covid-19 se objevila v Jihoafrické republice a potom i v dalších zemích. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek zařadila tuto variantu, která nese vědecký název B.1.1.529, mezi znepokojivé.

Podle serveru DutchNews.nl se přitom pasažéři, kteří přiletěli do Amsterdamu, museli prokázat negativním testem, který nebyl starší 24 hodin, před nástupem do letadel.

„Cestující s pozitivním výsledkem testu budou umístěni do izolace v hotelu na Schipholu nebo poblíž,“ píše se na webu nizozemského ministerstva zahraničí. Laboranti se nyní snaží co nejrychleji zjistit, zda mají variantu pojmenovanou omikron.

„Když byl můj let z Johannesburgu někde nad Čadem, Evropa propadla panice; když jsme přistáli, nesměli jsme vystoupit z letadla. Nenechají ani cateringový vůz přivézt nám vodu,“ píše na twitteru novinářka New York Times Stephanie Nolenová, která byla na palubě jednoho z letounů.

So I'm in my 3d hour on a tarmac at Schipol. While my flight from Jo'burg was somewhere over Chad, Europe went into variant panic; by the time we landed, we weren't allowed off the plane.

They won't even let a catering truck bring us water.