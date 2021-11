Zeman se vrátil do Lán, v neděli se chystá jmenovat Fialu premiérem

Miloše Zemana v sobotu odpoledne převezla sanitka z Ústřední vojenské nemocnice v Praze do Lán.

Je to prezidentův druhý návrat tento týden. Poprvé se vrátil do Lán ve čtvrtek po hospitalizaci trvající od 10. října. V lánském zámku ale pobyl jen několik hodin. Krátce poté, co u něj zjistili nákazu koronavirem, zamířil do nemocnice.

V nemocnici strávil prezident bez příznaků nemoci dvě noci, zdravotníci mu aplikovali infuze s monoklonálními protilátkami.

Nyní prezidentská kancelář chystá podobu jmenovací ceremonie, která má odpovídat pravidlům pro izolaci pacientů, u nichž byl covid prokázán. Její podobu však neupřesnila.

Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje Petra Fialu do funkce předsedy vlády v neděli dne 28. listopadu 2021 v 11:00 hodin na zámku v Lánech, za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření: https://t.co/tEHh5jRCRN — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 26, 2021

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v pátek upozornila, že i na prezidenta se vztahují přísná karanténní opatření. V izolaci musí každý nakažený koronavirem zůstat 14 dnů.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch řekl, že Fiala nemůže být jmenován v osobním kontaktu se Zemanem.

Zeman by s Fialou měl v neděli dohodnout i jasný harmonogram jmenování celého kabinetu. Prezident plánoval od pondělí sérii schůzek s kandidáty na ministry, což ale jeho izolace komplikuje. S Fialou už nicméně jednou jednal formou videokonference.

O Zemana v Lánech pečuje společnost Senior Home Group. Zemanův test na koronavirus si firma ve čtvrtek vyžádala kvůli kontaktu prezidenta s nakaženým člověkem.