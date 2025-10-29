O Kolečko navíc? Slavná modelka se bojí dalších dětí: "Čím jsem starší, tím mám větší stres"
29. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Manželka Petra Kolečka se do dalšího mateřství už nežene.
Půvabná modelka a vítězka prestižní soutěže krásy Aneta Vignerová tvoří s manželem Petrem Kolečkem pevný a spokojený pár, což je skutečnost, na kterou by si ještě před několika lety vsadil jen málokdo.
Připomeňme, že spolu Vignerová a Kolečko dlouhé roky chodili a už spolu měli i dvouletého syna Jiřího, když jí Kolečko najednou opustil a dal se dohromady s Denisou Nesvačilovou.
Vignerová to vnímala jako dýku do zad, ale nakonec dala Kolečkovi druhou šanci. A co zpočátku vypadalo jako nápad naprosto padlý na hlavu, se přeměnilo v opravdu pevný vztah, který nakonec pár před dvěma lety stvrdil svatbou.
Další dítě už ale do rodiny nejspíš nepřibyde: „Já myslím, že takhle jsme spokojeni. Můj manžel má ještě děti z předchozího manželství, takže je nás doma dost a já se trošku popravdě bojím,“ uvedla Aneta pro eXtra.cz.
„Čím jsem starší, tím mám větší stres ze všeho, aby všechno dobře dopadlo. Možná jsem taková zdrženlivější a vděčná za to, že máme Jiříčka,“ dodala.