Jak vybrat patrovou postel a matraci do dětského pokoje

Jak vybrat patrovou postel a matraci do dětského pokoje
zdroj: XXXLutz
Patrová postel neboli palanda představuje ideální řešení pro rodiny s více dětmi nebo pro ty, kteří chtějí maximálně využít prostor v menších místnostech. Tento praktický nábytek nejen šetří místo, ale také vytváří zábavné prostředí pro děti. Výběr správné matrace k patrové posteli je však klíčový pro zajištění pohodlného a zdravého spánku.

Proč vybrat patrovou postel?

Moderní patrová postel nabízí mnoho výhod. Především umožňuje uložit dvě děti v prostoru, který by jinak zabírala jen jedna postel. To je zvláště užitečné v malých bytech nebo pokojích pro sourozence. Dnešní palandy jsou navíc navrženy s důrazem na bezpečnost a obsahují pevné zábradlí, stabilní žebříky a kvalitní materiály.

Jak vybrat matraci pro patrovou postel

Výběr matrace pro patrovou postel si zaslouží zvláštní pozornost. Matrace musí mít správnou výšku, aby nezasahovala nad zábranu postele, a zajistila tak bezpečnost dítěte na horním patře. Materiál matrace by měl být prodyšný a poskytovat dobrou podporu rostoucímu tělu.

Pěnové matrace jsou oblíbenou volbou díky své lehkosti a pohodlnosti. Nižší latexové matrace nabízejí výbornou elasticitu a jsou hypoalergenní. Pro děti se často doporučují také kokosové matrace, které poskytují pevnou podporu páteře. Zde nejdete podrobná návod, jak vybrat matraci.

Bezpečnost na prvním místě

Při výběru patrové postele a matrace je bezpečnost na prvním místě. Patrová postel musí splňovat evropské bezpečnostní normy a mít certifikaci kvality. Matrace by měla přesně pasovat do rámu postele bez mezer po stranách, kde by se dítě mohlo zachytit.

tab1 zdroj: XXXLutz

Rozměry dětských matrací

Většina paland a patrových postelí má plochu lůžka 90x200 cm, což je standardní plocha i pro dospělého člověka. K dostání jsou ale i další rozměry, které jsou přizpůsobené pro menší děti.

  tab2 zdroj: XXXLutz

Nejlepší materiály matrací pro palandy
Doporučené materiály

tab3 zdroj: XXXLutz

 
Nedoporučované materiály
  • Paměťová pěna: bezpečnostní riziko zaboření se do matrace
  • Příliš vysoké latexové matrace: často překračují doporučenou výšku
  • Staré bonellové pružiny: hlučné, nestabilní
Důležité vlastnosti matrací pro děti

tab4 zdroj: XXXLutz  

Praktické tipy

Patrová postel i matrace vyžadují pravidelnou péči. Postel je třeba pravidelně kontrolovat z hlediska stability spojů a matraci otáčet a větrat. Kvalitní matrace s odnímatelným potahem usnadňuje údržbu a zajišťuje dlouhou životnost.

tab5 zdroj: XXXLutz

Shrnutí

Patrová postel s kvalitní matrací je investicí do pohodlí a funkčnosti dětského pokoje. Při správném výběru získáte nábytek, který vydrží roky a poskytne dětem bezpečné a pohodlné spaní. Nezapomeňte při nákupu zvážit velikost pokoje, věk dětí a jejich individuální potřeby. Pamatujte: Bezpečnost je vždy důležitější než pohodlí. Raději o něco tvrdší a nižší matrace než bezpečnostní riziko.

