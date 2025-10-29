Zvrat v kauze Krausova syna obžalovaného ze znásilnění: Podjatý soud!
29. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Soudkyně se po výtkách ohledně podjatosti rozhodla odejít.
Adam Kraus, syn slavného moderátora Jana Krause, čelí obvinění ze znásilnění, kterého se měl údajně dopustit na své bývalé přítelkyni Nikol Enevové.
„Poškozenou chytil za ruce, dal jí je za záda, jednou rukou ji držel, stáhnul jí kalhotky, čemuž se bránila s tím, že sex mít nechce, čehož nedbal a vniknul do ní penisem a souložil. Ustal, když se na chodbě dal do pohybu výtah, a pak odešel,“ stojí v obžalobě.
Po prvním a prozatím posledním soudním jednání však byly okamžitě slyšet námitky na chování soudkyně, která se měla k domnělé oběti chovat nevybíravě a namísto nestrannosti dávat jasně najevo, že obžalobě nevěří.
„Kvůli přístupu, který mi připomínal, jako bych se vracela na začátek své advokátní praxe, kdy se podobné trestné činy projednávaly ještě způsobem, jak jsme to viděli dnes,“ tvrdila advokátka Enevové, JUDr. Klára Long Slámová, po prvním jednacím dni, kdy zvažovala podání námitky kvůli podjatosti soudu.
„Celé to bylo v rozporu se zákonem na ochranu obětí,“ uvedla. Námitku podjatosti soudkyně odmítla, Slámová si pak stěžovala u nadřízeného městského soudu, který jí dal prakticky kompletně za pravdu.
Soudkyni sice odvolat nemohl, vytkl ji však nekompetenci a porušování zákonů.
Po výtkách se soudkyně sama rozhodla odejít: „Soudkyně námitce podjatosti vyhověla a dne 8.10.2025 bylo vydáno usnesení dle § 30 odstavce 1 a § 31 odstavce 1 trestního řádu, kterým se soudkyně vyloučila z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci obžalovaného,“ prozradila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová magazínu eXtra.cz.
Uvidíme, kam se bude kauza pod novým soudcem posouvat dál.